Verwirrung um Tuchels Interesse an Bundestrainer-Job

IMAGO/Nigel French

Thomas Tuchel wurde zunächst als möglicher Nachfolger von Hansi Flick gehandelt

Darf Hansi Flick nach dem desaströsen Abschneiden bei der Fußball-Weltmeisterschaft als Bundestrainer weiterarbeiten? Oder wird auch der Vertrag des Ex-Bayern-Trainers, so wie der seines DFB-Vertrauten Oliver Bierhoff, vorzeitig aufgelöst? Ein möglicher Top-Kandidat auf den Posten hat einem Medienbericht zufolge unterdessen abgesagt.

Die Alternativen zu Hansi Flick werden rarer. Nach dem Aus bei der Weltmeisterschaft in Katar hatte "Bild" in Jürgen Klopp und Thomas Tuchel prompt zwei Top-Trainer als mögliche Nachfolger erkannt. Beide hätten sowohl das fachliche Know-How als auch das nötige Format, um die deutsche Nationalmannschaft endlich wieder zum Erfolg zu führen.

Während Klopp jedoch beim FC Liverpool noch langfristig als Teammanager unter Vertrag steht und dem DFB absagte, wie sein Berater Marc Kosicke unmittelbar nach den aufkommenden Spekulationen klargestellt hatte, ist Tuchel nach dessen Aus beim FC Chelsea zumindest theoretisch verfügbar.

Doch, wie "Sport Bild" erfahren hat, hat der 49-Jährige kein Interesse an einem Job als Bundestrainer. Zuvor hatte "Bild" noch berichtet, Tuchel würde die Aufgabe durchaus reizen. Es wäre nach Klub-Stationen bei Mainz 05, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain und dem FC Chelsea der erste Job als Nationaltrainer.

Sollte der Posten rund 18 Monate vor der Heim-Europameisterschaft tatsächlich neu besetzt werden, würde die Suche daher woanders beginnen müssen.

Krisensitzung beim DFB

Am Mittwoch wird die Führung des deutschen Fußballs, sprich: DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFL-Chef Hans-Joachim Watzke, gemeinsam mit Hansi Flick die so enttäuschende WM in einer Krisensitzung aufarbeiten.

Diskutiert wird dabei auch, ob der Löw-Nachfolger seinen bis 2024 gültigen Vertrag als Bundestrainer erfüllen darf. Eigentlich hatte auch DFB-Direktor Oliver Bierhoff teilnehmen sollen, dessen Vertrag wurde am Montagabend allerdings schon einvernehmlich aufgelöst. Flick verliert beim Verband somit einen wichtigen Vertrauten.