Warum Bayerns de Ligt bei der WM ein Sorgenkind ist

unknown

Matthijs de Ligt vom FC Bayern ist bei der Fußball-WM nur Bankdrücker

Viel weniger als im Vorfeld vermutet trug Matthijs de Ligt vom FC Bayern bislang zu den guten Leistungen der Niederlande bei der Fußball-WM 2022 bei. Erst einmal stand der Abwehrspieler in Katar in der Startelf, trotz guter Leistungen in München. Warum verzichtet Bondscoach Louis van Gaal auf de Ligt?

Für 67 Millionen Euro kam Matthijs de Ligt im zurückliegenden Sommer von Juventus Turin zum FC Bayern München. Als Hoffnungsträger für die wacklige Abwehr des deutschen Rekordmeisters verpflichtet, mauserte sich der 23-Jährige rasch zum Stammspieler in der von Julian Nagelsmann präferierten Viererkette.

Egal ob mit Lucas Hernandéz, Benjamin Parvard oder Dayot Upamecano, beim FC Bayern war de Ligt als Abwehrchef gesetzt. Mit dem Niederländer auf dem Platz bekam der amtierende deutsche Meister gerade einmal fünf Gegentore in der Bundesliga.

Ganz anders sieht es bei der Nationalmannschaft aus. Bondscoach Louis van Gaal lässt sein Team mit einer defensiven Dreierkette spielen. Diese wird von Liverpool-Star Virgil van Dijk angeführt, an dem derzeit für de Ligt kein Vorbeikommen ist.

Überragende 73 Prozent aller Zweikämpfe konnte van Dijk in der Premier League gewinnen - das sind mehr als jeder andere Innenverteidiger im Kader der Elftal. Zum Vergleich: Für de Ligt stehen hier in der Bundesliga gerade einmal 55 Prozent zu Buche, der schlechteste Wert aller Bayern-Innenverteidiger.

Matthijs de Ligt nutzte die Chance gegen den Senegal nicht

Aber auch links und rechts neben van Dijk sieht es mit einem Stammplatz für den ehemaligen Ajax-Kapitän derzeit mau aus. Nathan Aké und Jurrien Timber spielen bei der WM bislang ausgezeichnet und haben sich gegen schnelle und wendige Offensivgegner der Gegner bewiesen.

Zwar durfte de Ligt beim ersten niederländischen Gruppenspiel von Beginn an ran, dort tat er sich mit den flinken Außenspielern des Senegals aber sichtlich schwer. Miserable 17% seiner Zweikämpfe konnte er gegen die Afrikaner für sich entscheiden.

Ajax-Legende Marco van Basten war nach dem Spiel von der Leistung des Bayern-Verteidigers ebenfalls enttäuscht: "Er hat mir gar nicht gefallen. Man kann sehen, dass er probiert, die Dinge alleine über seine Kraft zu lösen und dabei zu viele Fehler macht", sagte der ehemalige Bondscoach im öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Niederlande.

Bereits beim zweiten Spiel wechselte van Gaal in der Abwehr und brachte für de Ligt den gerade einmal 21-jährigen Timber. Mit guten Leistungen gegen die USA und Katar spielte sich der Ajax-Profi an der Seite von van Dijk und Aké fest. Besonders im so wichtigen Umschaltspiel kann Timber im Vergleich zum Bayern-Verteidiger punkten.

Matthijs de Ligt bereits vor der Fußball-WM ausgebootet

Denn der van-Gaal-Fußball ist genau darauf ausgelegt: Dem Gegner den Ballbesitz überlassen und sich dann bei der Balleroberung schnell und direkt bis zum Tor kombinieren.

"Timber hilft dem Ballführenden immer, er läuft sich frei und will den Ball. Wenn er den dann hat, dann hat er immer eine gute Idee," erklärt van Basten. De Ligt dagegen habe sich "in den letzten zwei Jahren nicht zu einem besseren Fußballer" entwickelt, fuhr er fort.

Diesen Eindruck bestätigte kurioserweise de Ligt im Anschluss an das Spiel im Gespräch mit "The Athletic" selbst, als er überraschend erklärte: "Vielleicht ist jemand wie Timber tatsächlich besser geeignet für die Rolle, wie sie unser Trainer sehen will."

Die Reservisten-Rolle in der Nationalmannschaft deutete sich bei de Ligt bereits in den letzten Monaten an. Zum Jahreswechsel stellte van Gaal das System bei Oranje um. Von einer Viererkette, in der de Ligt meist gesetzt war, wechselte der Bondscoach auf eine Dreierkette. In der Rolle als Manndecker konnte der robuste Abwehrspieler seine Chance aber nie nutzen.

Abwehr-Star des FC Bayern gegen Argentinien in der Startelf?

Möglicherweise erhält der ehemalige Profi von Juventus Turin im anstehenden Viertelfinale aber eine neue Bewährungsprobe. Gegen die offensiv starken Argentinier um Lionel Messi könnte eine defensivere Ausrichtung als zuletzt von Nöten sein.

Der renommierte Scout Piet de Visser, der Superstars wie Arjen Robben und Didier Drogba zum FC Chelsea holte, wünscht sich ein Startelf-Comeback von de Ligt gegen das südamerikanische Starensemble, wie er der niederländischen Sportseite "Voetbal International" verriet.

Dafür wünscht er sich eine Rückkehr zur Viererkette: "Van Gaal sollte zum 4-2-3-1 zurückkehren. De Jong auf die Zehner-Position. Timber sollte auf der Sechs spielen. Dafür kann dann de Ligt in der Verteidigung spielen", erklärte der 83-Jährige.

Dass es dazu kommt, ist wohl eher unwahrscheinlich. Der Erfolg der bisherigen Auftritte gibt van Gaal schließlich Recht.

Defensiv ließen die Niederlande im Achtelfinale gegen die USA kaum etwas zu und legten so den Grundstein zum Weiterkommen.

Sollte die Elftal auch gegen Argentinien defensiv sicher stehen und erfolgreich sein, wird de Ligt wohl auch den Rest der WM von der Bank aus verfolgen müssen.

Jannis Bartling