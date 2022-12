Irre Offerte für BVB-Youngster Moukoko?

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

BVB-Star Youssoufa Moukoko ist international sehr gefragt

Youssoufa Moukoko ist einer der wenigen Lichtblicke einer verkorksten Hinrunde bei Borussia Dortmund. Europäische Top-Klubs wie der FC Liverpool und der FC Barcelona buhlen bereits um die Dienste des WM-Fahrers. Jetzt steigt offenbar der nächste Verein in den Poker ein - und soll bereit sein, sehr viel Geld für das BVB-Juwel in die Hand zu nehmen.

In der Bundesliga lieferte Youssoufa Moukoko bislang richtig ab. In der Hinrunde gelangen ihm in 14 Spielen sechs Treffer. Dazu verteilte er an seine Mitspieler noch vier Assists

Mit seinen starken Auftritten im Trikot der Schwarz-Gelben zog das Supertalent längst die Blicke anderer Vereine auf sich. Besonders heiß soll der FC Chelsea auf den 18-Jährigen sein, wie die spanische Zeitschrift "Sport" berichtet.

Der Verein aus London sei bereit ein Vermögen für die Dienste des Youngstars zu bieten, heißt es. Im kommenden Sommer wäre Moukoko auf Grund seines auslaufenden Vertrages sogar ablösefrei zu haben. Chelsea müsste dem BVB-Star daher "nur" ein üppiges Handgeld und entsprechendes Gehalt bieten.

Fällt die Entscheidung zwischen dem BVB und Barca?

Das will man derweil in Dortmund unbedingt verhindern. Seit Monaten bereiten die BVB-Bosse eine Verlängerung des Vertrages vor, zu einem Abschluss ist es aber noch nicht gekommen. Besonders der FC Barcelona könnte für die Borussen im Kampf um Moukoko zum Problem werden.

Die spanische Sportzeitschrift will erfahren haben, dass die Blaugrana beim Offensivakteur ganz hoch im Kurs steht. Moukokos Zukunft entscheide sich demnach zwischen einem Wechsel zu den Katalanen und dem Verbleib in der Bundesliga beim BVB.

Gegen einen Wechsel zu Barca würde aber wohl die heftige Konkurrenz im Kader sprechen. Im Offensivbereich verfügt der La-Liga-Spitzenreiter über zahlreiche Optionen. Einen Platz in der Startelf hätte Moukoko, anders als in Dortmund, dort wohl nicht sicher.

In Dortmund sei man sich derweil sehr sicher, dass Moukoko seinen Vertrag in der Ruhrpott-Metropole noch einmal verlängere, heißt es.