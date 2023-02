"Seltsam und kleinlich": Heftige Kritik an Klopp

IMAGO/Propaganda Photo Agency

Der ehemalige BVB-Trainer Jürgen Klopp steckt mit dem FC Liverpool in der Krise

Die bittere 0:3-Klatsche gegen die Wolverhampton Wanderes war der nächste Tiefschlag für den FC Liverpool um Jürgen Klopp. Den Frust des Ex-BVB-Trainers bekam nach der Partie auch ein Journalist zu spüren. Dafür erntet der 55-Jährige nun heftige Kritik von TV-Experte Didi Hamann.

Die Luft für den FC Liverpool und Jürgen Klopp wird immer dünner. Nach der 0:3-Pleite gegen die abstiegsbedrohten Wolves rückt eine Qualifikation für die Champions League in immer weitere Ferne.

Bis auf Platz zehn der Premier League sind die Reds inzwischen abgerutscht. Die Frustration und Unzufriedenheit im Umfeld des Klubs ist enorm. Auch bei Ex-BVB-Coach Klopp, der seine Wut über die Niederlage bei der anschließenden Pressekonferenz an einem der Journalisten ausließ.

James Pearce von "The Athletic" hatte den Liverpool-Trainer auf ein mögliches Mentalitätsproblem angesprochen und wurde daraufhin von Klopp verbal angefahren.

"Es ist sehr schwierig, mit dir zu sprechen, wenn ich zu 100 Prozent ehrlich bin. Das mache ich lieber nicht. Du weißt, warum. Für all die Dinge, die du geschrieben hast", stellte der Meistertrainer von Borussia Dortmund klar.

Ex-BVB-Trainer "darf sich so nicht verhalten"

Für diese Aussage erntet Klopp nun heftigen Gegenwind. Auch TV-Experte Didi Hammann verurteilt die Aussage des deutschen Trainer-Stars bei "talkSPORT" und stellt klar: "Ich fand es sehr seltsam und kleinlich, und er muss sehen, dass James Pearce und seine Familie seit diesem Vorfall mit Hass-Nachrichten bombardiert werden, weil Klopp eine Frage nicht beantwortet hat."

"Es war absolut richtig, ihm die Frage zu stellen und ich denke, das Mindeste, was James verdient, ist eine Entschuldigung. Liverpool ist ein Verein, der auf Respekt basiert, und ich denke jemand muss Klopp sagen: 'Das ist der Liverpool Football Club, und du kannst das nicht tun' ", forderte der einstige Nationalspieler.

"Man darf den Liverpool-Trainer sich nicht so verhalten lassen. Ich habe das Gefühl, dass niemand im Verein die Eier hat, um es ihm zu sagen. So wie die Dinge im Moment laufen, hilft es ihm nicht und sie helfen sicherlich nicht dem Verein", kritisierte der 49-Jährige, der selbst zwischen 1999 und 2006 an der Anfield Road aktiv war.