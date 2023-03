Chelsea verpasst dritten Sieg in Folge

FIRO/FIRO/SID/

Chelsea trennt sich von Everton mit 2:2

Der englische Ex-Meister FC Chelsea hat in der Premier League den dritten Sieg in Folge trotz eines Treffers von Kai Havertz verpasst. Gegen den FC Everton kam das Team um den deutschen Fußball-Nationalspieler über ein 2:2 (0:0) nicht hinaus. Havertz traf in der 76. Minute per Foulelfmeter zum zwischenzeitlichen 2:1.

Der Portugiese Joao Felix (52.) erzielte das Führungstor, Abdoulaye Doucoure (69.) gelang der 1:1-Ausgleich. Ellis Simms (90.) sorgte für den Endstand. Mit 38 Punkten belegen die Blues in der Tabelle den zehnten Tabellenplatz. Everton hat 26 Zähler auf dem Konto.

Der ehemalige Europapokalfinalist im Landesmeister-Wettbewerb, Leeds United, kam im Abstiegskampf zu einem wichtigen 4:2 (1:0) bei den Wolverhampton Wanderers. Nationalspieler Robin Koch spielte bei Leeds, das jetzt ebenfalls 26 Zähler aufweist, 90 Minuten durch.

Eine 3:1-Führung verspielte Tottenham Hotspur beim 3:3 (1:0) beim FC Southampton. Angreifer Kevin Schade vom FC Brentford, am Freitag von Bundestrainer Hansi Flick ins Aufgebot für die Länderspiele gegen Peru und Belgien berufen, wurde beim 1:1 (1:0) gegen Leicester City in der 61. Minute eingewechselt.