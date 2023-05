Wieder verloren: Der FC Barcelona hat den Meister-Blues

Manu Fernandez, dpa

Der FC Barcelona hat auch das zweite Ligaspiel nach dem Titelgewinn verloren

Das nennt man wohl Meister-Blues: Spaniens Fußball-Champion FC Barcelona geht nach dem vorzeitigen Titelgewinn im Liga-Endspurt wieder als Verlierer vom Platz.

Das Team von Trainer Xavi Hernandez unterlag am Dienstagabend beim abstiegsbedrohten Club Real Valladolid mit 1:3 (0:2) und verlor damit auch das zweite Spiel nach der Meisterfeier. Valladolid verließ durch den elften Saisonsieg vorerst die Abstiegsränge und ist nun Tabellen-Siebzehnter.

Durch ein frühes Kopfball-Eigentor von Andreas Christensen in der zweiten Minute und einen verwandelten Foul-Elfmeter von Cyle Larin (22.) lagen die Gastgeber schnell in Front. Zuvor hatte Eric Garcia Real-Offensivspieler Gonzalo Plata im Strafraum zu Fall gebracht.

Barca-Star Lewandowski kann nur noch verkürzen

Danach hatte Barcelona drei Chancen in Serie, aber auch Robert Lewandowski (32.) verfehlte das Tor knapp. Gonzalo Plata sorgte in der 73. Minute für das 3:0. Lewandowski gelang in der 84. Minute zumindest der Ehrentreffer.

Insgesamt hatten die Katalanen deutlich mehr Möglichkeiten in der ersten Hälfte, nutzten sie aber nicht.

Im zweiten Durchgang brachte Hernandez Ersatztorwart Inaki Pena für den deutschen Nationalkeeper Marc-André ter Stegen. Barça machte offensiv wieder Druck, aber die letzte Durchschlagskraft fehlte bis zum späten Treffer von Lewandowski.