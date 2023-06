Neapel-Legende Hamsik verkündet Karriereende

AFP/SID/OZAN KOSE

Noch zwei Spiele: Marek Hamsik tritt zurück

Der slowakische Rekordspieler Marek Hamsik wird seine Karriere im Sommer beenden.

"Es ist keine leichte Entscheidung, aber zusammen mit meiner Frau und meinen Kindern haben wir entschieden, dass Papa nach Hause gehen will", sagte der 35-Jährige am Donnerstag auf einer Pressekonferenz seines aktuellen Vereins Trabzonspor: "Es war eine wunderbare Reise."

Im Nationalteam kommt der langjährige Kapitän auf 136 Einsätze und ist mit 26 Treffern auch Rekordtorschütze. Bei der WM 2010 in Südafrika und der EM 2016 in Frankreich führte er sein Heimatland jeweils ins Achtelfinale.

Auf Klubebene hält der Spielmacher zudem den Vereinsrekord für die meisten Einsätze bei der SSC Neapel. Von 2007 bis 2019 spielte Hamsik für den aktuellen italienischen Meister und kam dabei auf 520 Pflichtspiele - mehr als doppelt so viele wie Vereinslegende Diego Maradona (257).

Nach kurzen Zwischenstationen in China und Schweden wechselte Hamsik 2021 zu Trabzonspor in die Türkei und war in seiner ersten Saison einer der Hauptverantwortlichen für den Titelgewinn des Schwarzmeer-Klubs - dem ersten seit 38 Jahren. In dieser Saison belegt Trabzonspor zwei Spieltage vor Schluss den sechsten Platz in der Süper Lig.