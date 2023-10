Hegering verletzt - Hrubesch nominiert Kleinherne nach

FIRO/SID

Muss verletzt abreisen: Marina Hegering

Abwehrspielerin Marina Hegering vom VfL Wolfsburg reist aufgrund von Achillessehnenproblemen aus dem Quartier der deutschen Frauen-Nationalmannschaft ab. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Samstagmittag mit. Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch nominierte für das Nations-League-Spiel in Reykjavik gegen Island am Dienstag (20.00/sportstudio.de) die Frankfurterin Sophia Kleinherne nach.