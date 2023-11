Kritik an Ex-Bayern-Star Lewandowski nach Kollegen-Schelte

IMAGO/Sergio Ruiz / PRESSINPHOTO

Zwischen Barca-Teenie Lamine Yamal und Robert Lewandowski knirschte es

Beim 2:1 (0:1)-Sieg des FC Barcelona gegen Deportivo Alavés hat Robert Lewandowski seine Torflaute beendet. Nach dem Schlusspfiff stand der Ex-Stürmerstar des FC Bayern aber wegen einer anderen Szene im Fokus.

Sechs Pflichtspiele in Folge hatte Robert Lewandowski nicht für den FC Barcelona getroffen. Am Sonntag setzte der frühere Stürmer des FC Bayern München dieser Serie ein Ende.

Beim 2:1-Erfolg gegen CD Alavés erzielte "Lewy" erst den 1:1-Ausgleich in der 53. Minute. In der 78. Minute verwandelte der 35-Jährige dann auch den Elfmeter zum 2:1-Endstand.

Es waren aber nicht diese zwei Szenen, die nach dem Schlusspfiff im Fokus der Öffentlichkeit standen. In der 72. Minute soll Lewandowski Barca-Youngster Lamine Yamal den Handschlag absichtlich verweigert haben. Der 16-Jährige hatte den freistehenden Sturmroutinier zuvor bei einem Angriff übersehen.

TV-Bilder zeigen, wie Lewandowski zunächst "Lamine! Segundo palo!" ("Lamine! Am zweiten Pfosten!") in Lamine Yamals Richtung rief.

Kritik an Ex-Bayern-Star Lewandowski: "Es könnte sein Sohn sein"

Als sich das Top-Talent der Katalanen dann seinem Sturmpartner näherte, um mit ihm abzuklatschen, ignorierte "Lewy" seinen Kollegen - und ließ seine Hand unten. Lamine Yamal irritierte das sichtlich.

💭 Disappointing from Lewandowski



pic.twitter.com/XT92Lw143g — Barça Spaces (@BarcaSpaces) 12. November 2023

In Spanien stieß Lewandowskis Verhalten auf Kritik. "Es könnte sein Sohn sein", merkte etwa der TV-Reporter Dani Garrido dazu an.

Von Lewandowski und Lamine Yamal gab es zunächst keine Stellungnahmen zu besagter Szene. Die spanische Sportzeitung "Mundo Deportivo" veröffentlichte allerdings Fotoaufnahmen, die nach Lewandowskis Elfmetertor zum 2:1-Endstand entstanden sollen sein.

Beim Gang zur Mittellinie ging der Ex-Bayern-Star demnach auf seinen jungen Kollegen zu und hielt - in einem deutlich gemäßigteren Ton - eine kurze Rücksprache mit dem Nachwuchsstürmer.

Schon Anfang September hatte Lewandowski mit Aussagen über Lamine Yamal für Aussehen gesorgt. "Ich habe lange nicht mehr so einen Spieler gesehen, der sich in diesem Alter auf so einem Niveau bewegt. Andererseits befürchte ich, dass es für ihn noch zu früh ist. Er ist noch ein Kind, er ist 16", erklärte Lewandowski damals in einem Interview mit dem polnischen Portal "Meczyki".