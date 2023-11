"Intolerant": BVB-Boss verurteilt Pfiffe gegen Gündogan

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Ilkay Gündogan spielt für die deutsche Nationalmannschaft

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft blickt auf eine bittere Testspiel-Pleite gegen die Türkei zurück. Kapitän Ilkay Gündogan erhielt Pfiffe durch die Fans des Auswärtsteams. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke reagiert mit Unverständnis.

"Das finde ich absolut nicht in Ordnung und dafür fehlt mir jegliches Verständnis, weil es einfach intolerant ist", fand Watzke gegenüber "Bild" deutliche Worte.

Gündogan wurde bei der 2:3-Niederlage im Berliner Olympiastadion insbesondere in der Anfangsphase von den Fans der türkischen Nationalmannschaft ausgepfiffen.

Gündogan entschied sich für deutsche Nationalmannschaft

Der Routinier entschied sich vor vielen Jahren für das DFB-Team. 2011 machte der heutige Barca-Star sein erstes A-Länderspiel für Deutschland. Gündogan hatte zuvor ebenfalls die Möglichkeit, für die Türkei aufzulaufen. Einige Anhänger des Weltranglisten-38. nehmen dem 33-Jährigen diesen Entschluss wohl immer noch übel.

"Meine Großeltern, Eltern und weitere Verwandte leben nach wie vor in der Türkei in Izmir, und ich habe natürlich auch viele Freunde dort", hatte Gündogan im Vorfeld des Testspiels gegenüber dem "SID" betont: "Ich versuche, jedes Jahr mindestens einmal in die Türkei zu reisen. Istanbul ist eine meiner absoluten Lieblingsstädte auf der Welt, und ich liebe das türkische Essen."

Der Kapitän gehörte am Samstagabend der Startelf von Bundestrainer Julian Nagelsmann an. Von sport.de erhielt er für seine Leistung die Note 4,0.

Nationalmannschaft: Stimmung überrascht Watzke nicht

Im Olympiastadion dominierten die Fans der türkischen Nationalmannschaft auf den Rängen. "Das kam für mich nicht überraschend", meinte BVB-Boss Watzke, der ebenfalls als Vize-Präsident des DFB fungiert, zur Stimmung.

Am Dienstag (20:45 Uhr) gastiert die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im letzten Länderspiel des Jahres in Österreich.