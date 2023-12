Brisante Gerüchte um "Rauswurf-Klausel" von Lewandowski

IMAGO/DAX Images

Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski ist in der laufenden Saison noch nicht so treffsicher

Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski läuft seiner Topform in der aktuellen Saison hinterher. In Spanien wurde deshalb in den letzten Wochen mehrfach über seinen Abgang vom FC Barcelona spekuliert. Nun machen brisante Gerüchte die Runde, nach denen die Katalanen den Vertrag mit dem Torjäger einseitig auflösen können.

Setzt der FC Barcelona Robert Lewandowski dank einer speziellen "Rauswurf-Klausel" vor die Tür? Darüber wird in Spanien seit dieser Woche diskutiert, nachdem der Radiosender "Cadena Ser" von der Existenz der besagten Klausel erfahren haben will.

Vertraglich festgelegt ist demnach, dass Barca den Vertrag mit dem Ex-Bayern-Star einseitig kündigen kann, wenn er in einer Spielzeit weniger als 55 Prozent der Pflichtspiele absolviert. Angesichts der dünnen Personaldecke im Sturm der Katalanen besteht dafür in der laufenden Saison zwar keine Gefahr, schon 2024/25 aber könnte Lewy zum Bankdrücker werden, wenn der bereits verpflichtete Vitor Roque (18) ihm den Rang ablaufen sollte.

Lewandowski wird von Jahr zu Jahr teurer

Der finanziell angeschlagene spanische Meister könnte eine Lewandowski-Trennung vor allem aus wirtschaftlicher Perspektive anstreben. Bei seiner Ankunft im Sommer 2022 hatte sich der Pole mit dem Verein auf eine jährliche Gehaltssteigerung geeinigt. Heißt: Der 35-Jährige kostet von Saison zu Saison mehr "Unterhalt".

Aktuell soll er 10 Millionen Euro netto verdienen, 2024/25 13 Millionen und 2025/26 16 Millionen. Ein Gehalt, das sich Barca eigentlich nicht leisten kann - vor allem dann nicht, wenn Lewandowski auf dem Platz nicht die Leistung bringt, die von ihm erwartet wird.

Zwar steht der Ex-Münchner derzeit immerhin bei neun Toren in 20 Pflichtspielen, doch die Verantwortlichen erwarten mehr. Seine erste Spielzeit in Spanien hatte der Pole mit der Ausbeute von 33 Treffern in 46 Pflichtspielen beendet.