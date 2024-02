Medien: Xavi droht Blitz-Rausschmiss beim FC Barcelona

IMAGO/Jose Breton

Xavi hört beim FC Barcelona auf. Die Frage ist, wann?

Die Krise des FC Barcelona hat sich durch das enttäuschende 3:3 im Heimspiel gegen Granada weiter verschärft. Das angekündigt Aus von Trainer Xavi zum Saisonende könnte spanischen Medien zufolge schon deutlich schneller kommen.

Wie die Sportzeitung "AS" am Montag berichtete, ist eine vorzeitige Entlassung von Trainer Xavi beim FC Barcelona kein Tabu-Thema mehr. Niemand im Klub wolle mehr eine Garantie geben, dass der Coach auch am Saisonende noch auf der Bank sitze, heißt es.

Der Fokus richte sich nun voll und ganz auf die anstehende Champions-League-Partie gegen Neapel. Das Duell gegen die Italiener könne Xavis unmittelbare Zukunft entscheiden, berichtet das Blatt von einem möglichen Blitz-Rauswurf des Trainers. Eine Niederlage, so heißt es, und Xavis Tage bei Barca könnten gezählt sein.

Barcelona hat schon einen Nachfolger

Pikant: Einen Nachfolger haben die Katalanen dem Bericht zufolge schon auserkoren. Demnach würde Rafael Márquez, aktuell Trainer der zweiten Mannschaft, die Geschicke beim A-Team bis zum Saisonende interimsmäßig übernehmen.

Mit Barca-Boss Joan Laporta und Sportchef Deco sollen zwei der führenden Köpfe des Klubs in den letzten Tagen zunehmend von Xavi abgerückt sein. Mitverantwortlich sind der "AS" zufolge einige der jüngsten Aussagen des Trainers, der die gesamte Ausrichtung des Klubs öffentlich infrage stellte.

Xavi bietet vorzeitigen Rücktritt an

Besonders schwer würde eine Blitz-Entlassung Xavi aber wohl nicht treffen. Wie die "AS" mit dem Verweis auf eigene Informationen berichtet, würde der Trainer bei einem vorzeitigen Aus in der Champions League von sich aus seinen Hut nehmen und seinen Platz vorzeitig räumen.

Im kommenden Ligaspiel wird der frühere Profi der Katalanen auf jeden Fall noch auf der Bank sitzen. Die Duelle gegen Napoli werden dann allerdings für ein "Urteil" sorgen, schreibt die "AS".