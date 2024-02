Hamann kritisiert Nagelsmann-Pläne

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Droht Ilkay Gündogan bei der Nationalmannschaft die Bank?

Die Rückkehr von Toni Kroos in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft schlägt weiter hohe Wellen. TV-Experte Dietmar Hamann sieht das Comeback vor der Heim-EM 2024 kritisch - und malt ein düsteres Szenario für DFB-Kapitän Ilkay Gündogan.

Laut Hamann können Kroos und Gündogan nicht zusammen in einer Mannschaft stehen. "Nagelsmann hat gesagt, dass Pascal Groß spielt, wenn er zurück kommt", sagte der 50-Jährige bei "Sky".

Da Hamann aber der Meinung ist, dass der Kapitän auch auf dem Platz stehen sollte, betonte er: "Dann musst du normalerweise Gündogan die Binde wegnehmen oder du hast einen Kapitän, der nicht spielt."

Das sei aber genau eine Situation, die kein Trainer haben wolle. "Du willst einen starken Kapitän, der vorangeht", so Hamann.

Nationalmannschaft: Kritik an Versetzung von Joshua Kimmich

Der Ex-Profi des FC Bayern hält auch von der Versetzung von Joshua Kimmich auf die rechte Abwehrseite wenig. "Das ist eine Position, die er lange nicht gespielt hat", merkte Hamann an und ergänzte zynisch: "Und er soll dann in so einem Turnier derjenige sein, der uns zum Europameister macht."

Kimmich hatte seine Karriere in der A-Nationalmannschaft als Rechtsverteidiger begonnen, war dann nach der WM 2018 ins zentral-defensive Mittelfeld gewechselt. Auch unter Nagelsmann bestritt er die jüngsten Länderspiele gegen die Türkei (2:3) und Österreich (0:2) auf der Sechs.

Nun wird Kroos jedoch eine gewichtige Rolle neben Gündogan im Mittelfeld spielen. Zudem kämpfen Groß, Leon Goretzka oder Robert Andrich um Einsatzmöglichkeiten.

Möglich ist allerdings auch, dass Nagelsmann Gündogan weiter vorne sieht. Das könnte dann zulasten von Jamal Musiala oder Florian Wirtz gehen. Sollen dennoch beide Jungstars spielen, wäre eventuell für Leroy Sané oder Kai Havertz kein Platz mehr - eine Kettenreaktion setzt sich in Gang.

Routinier Thomas Müller oder Goretzka könnten als Härtefälle sogar ganz aus dem EM-Aufgebot fliegen.