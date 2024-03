Undav-Paket wird für VfB "sehr teuer"

IMAGO/Cathrin Mller

Deniz Undav ist ein Torgarant in Stuttgart

Deniz Undav ist Teil der berauschenden Offensive des VfB Stuttgart. Wie es mit dem Angreifer im Ländle weitergeht, ist offen. Für den VfB gibt es ein Problem.

Auf den VfB Stuttgart kommt ein spannender Transfersommer zu. Die Offensivpower und die Überraschungssaison der Schwaben wecken Begehrlichkeiten.

Die Vertrags-Situation bei Deniz Undav ist weiter unklar.

Bekannt ist: Der VfB über eine Kaufoption, die sich laut "Sky" im Bereich von 13 bis 15 Millionen Euro bewegt. Das Gesamtpaket für den VfB Stuttgart werde aber "sehr, sehr teuer", hieß es bei dem TV-Sender.

Kann sich der VfB das Undav-Paket leisten?

Hinzu kommt: Undav wolle eine "ordentliche" Gehaltserhöhung. Der VfB müsse nun überlegen, ob er das Undav-Paket stemmen kann und will. Nach "Sky"-Infos soll dem Stürmer schon ein erster Vertragsentwurf vorliegen.

Undav ist bisher von dem Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion an die Schwaben ausgeliehen. Zuletzt betonte der 27-Jährige, er wolle gerne weiter für den VfB auflaufen.

In seiner ersten Bundesligasaison kommt er bisher in 20 Spielen auf 14 Tore und fünf Vorlagen. Undav gilt als heißer Kandidat für ein Debüt in der Nationalelf. Ende März trifft die Elf von Julian Nagelsmann auf Frankreich und die Niederlande.

Zusammen mit Serhou Guirassy bildet Undav eines der torgefährlichsten Stürmerduos Europas. Die Zukunft Undavs hängt womöglich auch von seinem Stürmerkollegen ab.

Selbst der VfB rechnet nach "Sky"-Angaben mit einem Abgang des Nationalspielers Guineas. Die Entscheidung soll erst spät fallen, nicht vor April oder Mai. Falls der VfB die Champions League erreichen sollte, könnte er Guirassy immerhin noch mehr Geld bieten.

Auch die Bayern sollen Guirassy weiter auf dem Zettel haben. Der gebürtige Franzose kann die Stuttgarter im Sommer für eine festgeschriebene Summe von rund 20 Millionen Euro verlassen.