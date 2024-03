Klose-Spekulationen offiziell beendet

IMAGO/Norbert Scanella

Igor Tudor übernimmt Lazio

Der italienische Fußball-Erstligist Lazio Rom hat die Verpflichtung des Kroaten Igor Tudor als Cheftrainer offiziell gemacht und damit Spekulationen um ein Engagement von WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose endgültig beendet.

Am Montagabend verkündete der Klub, was italienische Medien bereits am vergangenen Freitag berichtet hatten. Tudor soll einen Vertrag bis Juni 2025 unterschrieben haben.

Klose, der seit fast einem Jahr ohne Trainerjob ist, hatte zuletzt offen seine Bereitschaft für einen sofortigen Einstieg erklärt. Der 45-Jährige spielte von 2011 bis 2016 bei Lazio und beendete dort auch seine Karriere. In dieser Zeit war er bei den Fans der Römer sehr beliebt.

Tudor (45) war seit seinem Rücktritt als Coach des französischen Erstligisten Olympique Marseille im Juni 2023 nach nur einer Saison ohne Trainerjob. Der ehemalige kroatische Nationalspieler kennt die italienische Liga aus seiner Zeit als Spieler bei Juventus Turin (1998 bis 2007) und als Trainer bei Udinese Calcio (2018, 2019), Juve (2020-21) und Hellas Verona (2021-22) bereits gut.

Vorgänger Maurizio Sarri war nach vier Pflichtspielniederlagen in Folge zurückgetreten. In der Serie A liegen die Römer derzeit nur auf Platz neun, im Achtelfinale der Champions League schieden sie gegen Bayern München aus.