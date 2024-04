Trainer-Kehrtwende bei Barca? Insider geben Update

IMAGO/Eurasia Sport Images

Xavi verlässt im Sommer den FC Barcelona - oder doch nicht?

Nachdem zuletzt in spanischen Medien spekuliert wurde, Trainer Xavi Hernández könnte dem FC Barcelona unter gewissen Bedingungen doch über den Sommer hinaus erhalten bleiben, schalten sich nun zwei Insider in die Diskussion ein - und widersprechen in Teilen den Berichten.

Wie der Journalist und LaLiga-Experte Matteo Moretto berichtet, legen seine Informationen nahe, dass Xavi eher keine Änderung seiner Zukunftspläne in Betracht zieht. Die 44 Jahre alte Vereinsikone sei "persönlich etwas ausgebrannt", schrieb Moretto in einem Beitrag für das "Daily Briefing" von Transfer-Guru Fabrizio Romano.

Für die Barca-Bosse um Klub-Präsident Joan Laporta werde es "schwierig", Xavi umzustimmen, unabhängig davon, ob der mit mehreren vielversprechenden Talenten besetzten Mannschaft der Viertelfinal-Coup in der Champions League gegen Paris Saint-Germain glücke.

Laporta hatte zuletzt gegenüber "Mundo Deportivo" angekündigt, Xavi von einem Verbleib überzeugen zu wollen. Der frühere Weltklasse-Spielmacher hatte selbst aber bislang öffentlich eine Kehrtwende ausgeschlossen. Stand jetzt bleibt es also dabei, dass Xavi zum Saisonende von seinem Posten zurücktritt, wie er es Ende Januar überraschend angekündigt hatte.

FC Barcelona: Hansi Flick kein großes Thema mehr?

Reporter Romano erklärte, Laporta werde seinen Informationen nach weiter versuchen, den Chefcoach von seinem Vorhaben abzubringen, mehr Diskussionen seien dafür nötig. Die Entscheidung liege letztlich einzig und allein bei Xavi.

Parallel muss sich Barca aber natürlich auch mit anderen Trainerkandidaten beschäftigen. Die Spekulationen um eine mögliche Verpflichtung von Hansi Flick wurden zuletzt etwas leiser.

Dafür berichtete die spanische "Sport", die Vereinsführung liebäugele mit einer internen Lösung mit dem derzeitigen Reservecoach Rafael Márquez - allerdings nur für den Fall, dass Xavi nicht weitermache.