Xavi erwägt offenbar spektakuläre Barca-Kehrtwende

IMAGO/Mutsu Kawamori

Bleibt Xavi doch über den Sommer hinaus beim FC Barcelona?

Xavi Hernández will sein Amt beim FC Barcelona zum Saisonende niederlegen. So zumindest ist der aktuelle Stand in der Trainerfrage der Katalanen. Nun erwägt der einstige Weltklasse-Mittelfeldspieler aber offenbar eine Kehrtwende.

Wie "Mundo Deportivo" einen Tag nach der Niederlage im Clasico gegen Real Madrid (2:3) berichtet, kann sich Trainer Xavi Hernández doch noch eine Zukunft beim FC Barcelona vorstellen. Er ziehe es inzwischen wieder in Betracht, seinen eigentlich 2025 auslaufenden Vertrag zu erfüllen.

Es stehe nun ein Gespräch mit der Barca-Führungsetage an, heißt es weiter. Gemeinsam mit Präsident Joan Laporta, Vize-Boss Rafa Yuste und Sportdirektor Deco soll die Situation analysiert werden.

Der Grund für Xavis Umdenken liegt der spanischen Zeitung zufolge darin, dass der Cheftrainer mittlerweile eine positive Entwicklung seiner Mannschaft erkennen kann. Barca stellt in dieser Saison ein sehr junges Team, zahlreiche Talente konnten sich in den letzten Monaten auf höchstem Niveau weiterentwickeln. Diesen Weg wolle Xavi nun weiter begleiten, so das Blatt.

Hat der FC Barcelona den Xavi-Nachfolger schon gefunden?

Grundsätzlich stehe man beim FC Barcelona einem Verbleib des 44-Jährigen weiter offen gegenüber, heißt es außerdem. Mit Deco und den weiteren Entscheidungsträgern pflege er ein gutes Verhältnis, auch aus der Mannschaft habe es positive Signale gegeben.

Dem Bericht stehen allerdings Aussagen von Xavi selbst gegenüber. "Meine Entscheidung, den Verein am Ende der Saison zu verlassen, wird sich nicht ändern", hatte er im Februar bekräftigt. "Die Entscheidung, die ich getroffen habe, ist die richtige. Sie hat dem Verein, den Spielern, sogar der Presse, aber auch mir und dem Umfeld Ruhe gegeben ... aber ich ändere meine Meinung nicht", so der ehemalige Mittelfeldstar weiter.

Bei Barca waren seit der Ankündigung von Xavi, den Klub im Sommer zu verlassen, zahlreiche Trainer als dessen Nachfolger gehandelt worden. Wie "Sport" unlängst berichtete, soll Rafael Marquez zur neuen Saison befördert werden. Aktuell trainiert der Ex-Profi die zweite Mannschaft der Katalanen.