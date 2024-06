Von wegen Geldregen! Real Madrid verzichtet auf Klub-WM

IMAGO/Sebastian Frej

Real Madrids Coach Carlo Ancelotti kann der Klub-WM nichts Gutes abgewinnen

Vom 15. Juni bis 13. Juli 2025 steigt in den USA erstmals die neue Klub-WM der FIFA mit 32 Teilnehmern. Zuletzt wurde nicht selten herumgerechnet, welche Teams dann auf einen satten Geldregen hoffen können. Allerdings strahlt der Wettbewerb offensichtlich nicht auf alle Vereine einen großen Reiz aus. Real Madrid will gar nicht erst teilnehmen.

"Real Madrid wird nicht zur FIFA-Klubweltmeisterschaft fahren, wir werden die Einladung wie andere Vereine ablehnen", kündigte Trainer Carlo Ancelotti gegenüber "Il Giornale" an.

Die Antrittsgelder sind den Königlichen offenbar schlicht nicht hoch genug: "Ein einziges Spiel von Real Madrid ist 20 Millionen Euro wert und sie wollen uns dieses Geld für den gesamten Wettbewerb geben … auf keinen Fall, negativ", stellte Ancelotti klar.

Zuletzt hieß es in den Medien, jedes qualifizierte Team erhalte garantiert 50 Millionen Euro, der Gewinner sogar bis zu 100 Millionen Euro. Auf dem Weg zum Titel sind allerdings sieben Spiele zu absolvieren, sicher hat jeder Klub drei Partien in der Gruppenphase. Mit 50 Millionen Euro würde Real Madrid also auf jeden Fall weniger kassieren, als die 20 Millionen Euro pro Partie, die Ancelotti in den Raum stellt.

Wie reagieren BVB und FC Bayern?

Hinzu kommt natürlich, dass das Turnier eine enorme Mehrbelastung bedeutet und die Saisonvorbereitung vollkommen durcheinander gewürfelt wird.

"Man muss insgesamt den ganzen Kalender angucken, wie viele Spiele eine Mannschaft und ein Spieler hat. Mit den Klub-Wettbewerben und der Nationalmannschaft wird die Belastung natürlich schon enorm", warnte Herbert Hainer, Präsident des FC Bayern, als die FIFA ihre Pläne verkündete. Zumal auch die EM und die WM mit immer mehr Nationen gespielt würden, "die Turniere dauern länger. Das ist sicherlich ein Problem für uns, das muss man ganz klar sagen".

Ob der FC Bayern sowie der BVB als deutsche Teilnehmer ihren Start dennoch fest einplanen oder dem Beispiel von Real Madrid folgen, ist noch nicht bekannt. Ebenso steht eine Reaktion der FIFA auf Ancelottis Aussagen aus.