Nagelsmann soll Startelf-Überraschung planen

Rücken gleich mehrere Neulinge in die Startelf?

Dass Julian Nagelsmann im Achtelfinale der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Dänemark bei der Europameisterschaft 2024 (21 Uhr) erstmals eine andere Startelf ins Rennen schicken wird, stand bereits seit dem letzten Gruppenspiel gegen die Schweiz (1:1) fest, da Verteidiger Jonathan Tah seine zweite Gelbe Karte des Turniers kassierte. Offenbar plant Nagelsmann aber noch weitere, durchaus überraschende, Änderungen.

Dass BVB-Stürmer Niclas Füllkrug, als Joker bislang zweimal für das DFB-Team erfolgreich, gegen Dänemark eine Chance von Beginn an bekommen könnte, berichten Medien bereits seit Tagen, die "Bild" will nun allerdings von einer weitere Veränderung in der ersten Elf Wind bekommen haben.

Demnach spielt Nagelsmann mit dem Gedanken. David Raum von RB Leipzig auf der linken Defensiv-Seite ins Rennen zu schicken. Der 26-Jährige bereitete nach seiner Einwechslung gegen die Schweiz den Last-Minute-Ausgleich durch Füllkrug mit einer feinen Flanke vor. Maximilian Mittelstädt vom VfB Stuttgart würde somit vorerst ein Platz auf der Bank drohen.

BVB-Star an Rüdigers Seite?

Damit aber nicht genug: Nagelsmann und sein Assistent Sandro Wagner sollen zudem in Betracht ziehen, Leroy Sané vom FC Bayern den Vorzug vor Leverkusen-Youngster Florian Wirtz zu geben. Wirtz konnte bislang nicht an sein überragendes Auftaktspiel gegen Schottland (5:1) anknüpfen, Sané soll hingegen "zuletzt sehr stark" trainiert haben, so der Bericht.

Feststeht derweil, dass es eine Veränderung in der Innenverteidigung geben wird. Der gelbgesperrte Jonathan Tah muss weichen, für ihn dürfte BVB-Star Nico Schlotterbeck an die Seite von Antonio Rüdiger rücken.

Bestätigt hat Nagelsmann die Spekulationen wenig überraschend nicht. Damit konfrontiert, dass Füllkrug für Kai Havertz ins Sturmzentrum rücken könnte, entgegnete der Coach auf der PK am Freitag barsch: "Ich habe meine Entscheidung getroffen, aber ich werde sie ihnen nicht sagen."