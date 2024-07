Omlin will um Platz im Gladbacher Tor kämpfen

IMAGO

Gladbach-Keeper Omlin verpasste fast die komplette letzte Saison

Jonas Omlin hat eine Seuchensaison hinter sich. Der Torhüter von Borussia Mönchengladbach stand in der abgelaufenen Spielzeit in nur acht Spielen zwischen den Pfosten, will seinen Stammplatz aber trotzdem nicht aufgeben.

Im Interview mit der "Bild" zeigte sich 30-Jährige kämpferisch: "Der Kampf ist auf jeder Position gleich. Egal, ob man Kapitän ist. Jeder muss seine Leistung bringen, letztendlich spielt der Bessere. Das ist Fußball, das gehört dazu."

"Moritz hat letzte Saison sehr viel Spiele gemacht und vor allem auch sehr gute Spiele gemacht. Er hat sich hervorragend entwickelt. Trotzdem habe ich sehr viel Erfahrung und freue mich auf die neue Saison", so der viermalige Nationalspieler der Schweiz weiter.

Omlin will noch viele Spiele für Gladbach machen

Auf die vergangene Saison blickt Omlin indes nur ungern zurück: "Ich bin sehr unzufrieden mit der Saison, die ich hatte."

Der Keeper verletzte sich Ende September und kehrte erst Ende März zurück auf den Platz: "Ich bin stolz, dass ich nach meiner langen Verletzung wieder zurückgekommen bin. Das ist für einen Torwart nach so einer Schulterverletzung nicht selbstverständlich."

Mit seinen Leistungen aus dem Saisonschlussspurt konnte Omlin allerdings noch nicht an seine erste Saisonhälfte in Mönchengladbach anknüpfen. 2024/25 soll das wieder anders aussehen: "Ich habe noch so wenig Bundesliga-Spiele für die Borussia gemacht - dieses Konto will ich unbedingt noch ein bisschen füllen und spielen."

Omlin wechselte im Januar 2023 für rund neun Millionen Euro nach Gladbach und ersetzte den zum FC Bayern abgewanderten Publikumsliebling Yann Sommer. Seitdem stand er wettbewerbsübergreifend 23 Mal für die "Fohlen" auf dem Platz. Dabei kassierte er 36 Gegentore, blieb in sechs Partien ohne Gegentor und wurde vor der abgelaufenen Saison zum Kapitän ernannt - nach nur einem halben Jahr im Team.