Hamann hofft auf Bellingham-Sperre

IMAGO/Paul Chesterton

Jude Bellingham erzielte bereits zwei Tore bei der Fußball-EM 2024

Mit einer obszönen Jubel-Geste nach seinem Ausgleichstor im Achtelfinale gegen die Slowakei sorgte Jude Bellingham bei der Fußball-EM 2024 für großes Aufsehen. Noch immer ist unklar, ob der ehemalige BVB-Star deshalb für das Viertelfinale gegen die Schweiz gesperrt wird. Ex-Profi Didi Hamann hofft für England, dass der Mittelfeldspieler aussetzen muss.

In letzter Sekunde hatte Jude Bellingham seine Mannschaft im Achtelfinale gegen die Slowakei per Fallrückzieher vor dem EM-Aus bewahrt. Danach hatte der ehemalige BVB-Profi mit einer obszönen Geste für Aufsehen gesorgt. Ihm war vorgeworfen worden, dass sich sein angedeuteter Griff in den Schritt gegen die Bank des Gegners gerichtet habe.

Am Tag nach dem Spiel nahm die UEFA daher die Ermittlungen auf. Eine Entscheidung, ob der Engländer möglicherweise sogar für das Viertelfinale gegen die Schweiz gesperrt wird, ist noch nicht gefallen. Ex-Profi und TV-Experte Didi Hamann würde eine Sperre des 21-Jährigen begrüßen.

Hamann: Bellingham-Sperre "würde eventuell sogar helfen"

"Gareth Southgate hätte die Entscheidung schon früher treffen müssen dass er Bellingham oder Phil Foden rausnimmt. Jetzt wird er vielleicht zu seinem Glück gezwungen, wenn Bellingham gesperrt wird. Wenn er aussetzen muss, wäre das vielleicht sogar ein Segen. Das würde der Mannschaft eventuell sogar helfen. Irgendwas muss passieren", so der ehemalige Nationalspieler gegenüber der "Bild".

Stattdessen solle der Cheftrainer auf mehr Tempo über die Außenbahn setzen, so Hamann:" Die meisten sehen, dass das mit dieser Aufstellung nicht funktioniert. Nur Southgate nicht. Das ist ein schmaler Grat zwischen Loyalität und Sturheit. Mir ist das Kollektiv immer lieber als die Einzelspieler."

Der 50-Jährige glaubt daher, dass "die Schweizer die Engländer rauskegeln", wenn Southgate seine Spielidee und Startformation beim Viertelfinale am Freitagabend (21:00 Uhr) nicht überdenkt. Mit Spielern wie Eberechi Eze, Anthony Gordon und Cole Palmer verfüge England über "Wahnsinns-Spieler, die auf der Bank Däumchen drehen", so Hamann.