Ex-Weltmeister vergleicht Nagelsmann mit Beckenbauer

IMAGO

Julian Nagelsmann bekam für seine Teamführung während der EM viel Lob

Rein sportlich betrachtet hat die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft mit dem Ausscheiden im Viertelfinale bei der Heim-EM nicht mehr als das Minimalziel erreicht. Dennoch sprachen sich sowohl Experten als auch Beteiligte praktisch unisono dafür aus, den Turnierverlauf im eigenen Land als fußballerischen Erfolg zu werten.

Auch 1990er-Weltmeister Olaf Thon stimmte in das Loblied auf die DFB-Auswahl und allen voran Bundestrainer Julian Nagelsmann mit ein. In seiner "kicker"-Kolumne verwies der langjährige Mittelfeldspieler des FC Schalke 04 und FC Bayern darauf, dass Nagelsmann mit der deutschen Nationalmannschaft in beeindruckender Weise den Turnaround hinbekommen habe.

"Er kommt an die Mannschaft heran und hat sie und alle drum herum prima im Griff", schrieb Thon in dem Fachmagazin und meinte mit Hinblick auf die mittelfristige Zukunft des DFB-Teams unter der Führung des Bundestrainers Nagelsmann: "Ich traue ihm absolut zu, diese Mannschaft, deren Gesicht bewusst auf diese EM zugeschnitten war, nun so zu entwickeln, dass Deutschland 2026 eine erfolgreiche WM spielen kann. Mit Nagelsmann als Trainer habe ich da ein gutes Gefühl."

Olaf Thon bediente sich dabei eines höchst prominenten Vergleichs, um seine These zu unterstreichen, Nagelsmann nach dem mäßig verlaufenen ersten Turnier als Bundestrainer mit dem Aus im Viertelfinale noch weitere Zeit einzuräumen - vor allem mit Hinblick auf die WM 2026: "Auch Franz Beckenbauer hatte sechs Jahre Anlaufzeit benötigt, ehe er 1990 als Trainer mit uns Weltmeister geworden war."

Respekt für Nagelsmann-Emotionen nach EM-Aus

Grundsätzlich sprach der 58-Jährige sowohl der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft als auch den Millionen Fans im Land sein Kompliment aus: "Ich denke, dass man nach der ersten Enttäuschung über das viel zu frühe Ende stolz sein kann auf das, was da in den vergangenen zwei, drei Wochen abgelaufen ist. Ich finde, Deutschland präsentiert sich auch diesmal als hervorragender Gastgeber eines großen Turniers."

Thon bezeichnete Nagelsmann ferner als "perfekten Mann" für die große Aufgabe des Bundestrainers und lobte den Ex-Bayern-Coach vor allem für seine charakterlichen Eigenschaften: "Der fast schon tränenreiche Auftritt bei seiner EM-Abschlusspressekonferenz hat seine menschliche Seite hervorgebracht, fachlich ist er ohnehin über jeden Zweifel erhaben. Ja, auch er hat Fehlentscheidungen getroffen, aber er ist damit offen und gut umgegangen und hat sie, wenn nötig, selbstkritisch korrigiert."