Nach Rücktritt: Das sagt Kroos über Nagelsmann

Toni Kroos (l.) war unter Julian Nagelsmann im deutschen Mittelfeld gesetzt

Vier Tage nach seinem letzten Länderspiel für die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat Toni Kroos noch einmal öffentlich eine persönliche EM-Bilanz gezogen und die vergangenen Wochen resümiert. Vor allem Bundestrainer Julian Nagelsmann wurde vom sechsmaligen Champions-League-Gewinner in sehr positiven Worten gelobt.

Gemeinsam mit seinem Bruder Felix blickte Toni Kroos im eigenen Podcast "Einfach mal Luppen" auf die Heim-Europameisterschaft zurück, die für das DFB-Team bitter mit dem 1:2 nach Verlängerung gegen Spanien endete.

Der 34-Jährige lobte dabei unter anderem die Kaderzusammenstellung von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Bei der EM habe sich insbesondere auch nach dem Ausscheiden im Viertelfinale gegen Spanien am vergangenen Freitag gezeigt, dass der Kader "eine Gruppe von guten Typen" gewesen sei, "nicht nur von guten Fußballern".

"Da kann sich auch jemand wie Julian bestätigt fühlen, wie er das zusammengestellt hat", sagte Kroos in der neuesten Folge des Podcasts.

Über die Rückfahrt mit dem Mannschaftsbus ins Hauptquartier der deutschen Nationalmannschaft in Herzogenaurach am vergangenen Freitagabend nach dem Ausscheiden meinte Kroos: "Das sind Situationen, in denen man sich dann nochmal besser kennenlernt."

Bereits im Vorfeld hatte der Mittelfeldspieler angekündigt, nach der Heim-EM seine aktive Karriere als Profi-Fußballer beenden zu wollen. Kroos bestritt für Deutschland insgesamt 114 Länderspiele und stand von 2014 bis 2024 insgesamt zehn Jahre lang beim spanischen Rekordmeister Real Madrid unter Vertrag.

Anderes Gefühl als bei den letzten WMs

Kroos zeigte sich vor allem erfreut darüber, dass es dem Bundestrainer und seinem Team in den letzten Wochen gelungen sei, eine EM-Euphorie in Deutschland zu entfachen.

"Ich hatte diesmal wirklich das Gefühl, dass 82 Millionen Leute den Traum hatten, diese Heim-EM zu gewinnen", sagte Kroos. Das sei bei den WM-Turnieren 2018 in Russland und 2022 in Katar anders gewesen.

Generell sieht der mit 34 gewonnenen Titeln erfolgreichste deutscher Fußballer aller Zeiten die Nationalmannschaft auf dem richtigen Weg: "Man ist vielleicht noch nicht so, dass man 90 Minuten lang die bessere Mannschaft ist. Das kann man gegen so einen Gegner (wie Spanien im EM-Viertelfinale, Anm. d. Red.) auch nicht erwarten. Aber jeder hat alles auf dem Platz gelassen", fasste Kroos zusammen.