Medien: Einigung im Sancho-Poker erzielt

IMAGO/Maciej Rogowski

Jadon Sancho läuft in der kommenden Saison offenbar für Juventus Turin auf

Ex-BVB-Profi Jadon Sancho wird in der kommenden Saison für den italienischen Rekordmeister Juventus Turin auflaufen. Das vermelden am Dienstag mehrere Medien und Transfer-Insider übereinstimmend. Eine vollständige Einigung mit Manchester United wurde gleichwohl noch nicht erzielt.

Juventus Turin will, Manchester United will, Jadon Sancho will: Laut übereinstimmenden Meldungen aus Italien und England ist der Transfer der ehemaligen BVB-Leihgabe vom englischen zum italienischen Rekordmeister nahezu perfekt.

Das Portal "calciomercato" etwa berichtet am Dienstag, dass Juve bereits einen konkreten Sancho-Zeitplan habe. Dort heißt es, dass die Alte Dame den Engländer bis spätestens zum 20. Juli in den eigenen Reihen begrüßen wolle, damit er pünktlich zum Auftakt des Trainingslagers dabei sein kann.

Sancho fehlt beim Trainingsauftakt

Der italienische Transfer-Insider Alfredo Pedullà schreibt derweil, dass Sancho Angebote aus der Premier League und der türkischen SüperLig abgelehnt habe, um in der kommenden Saison das schwarz-weiß gestreifte Juve-Trikot tragen zu können.

Ein weiteres klares Indiz für den sich anbahnenden Transfer: Beim offiziellen Trainingsauftakt der Red Devils am Montag meldeten sich zahlreiche Profis pünktlich zum Dienst - Sancho allerdings nicht. Auf Nachfrage der "Manchester Evening News" wollte sich der Klub dazu nicht äußern.

Juve und ManUnited verhandeln noch

Noch offen ist, wie die Rahmenbedingungen des Transfers aussehen. Der Journalist Nick Semeraro behauptete zwar, dass alle Einzelheiten des Leihgeschäfts geklärt seien, doch dies trifft offenbar nicht zu.

Laut übereinstimmenden Berichten wünscht sich Manchester United ein Leihgeschäft inklusive anschließender Kauf-Verpflichtung. Juventus aber soll noch auf eine Kauf-Option bestehen. Dazu soll der italienische Rekordmeister noch darauf hoffen, dass United einen Teil des Sancho-Gehalts in der Saison 2024/25 übernimmt. In Manchester soll der 24-Jährige derzeit ein Grundgehalt in Höhe von etwa zehn Millionen Euro kassieren.