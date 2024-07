Luke Littler pöbelt gegen Gareth Southgate

IMAGO

Darts-Wunderkind Luke Littler gibt Gareth Southgate die Schuld für die Niederlage im EM-Finale

Darts-Wunderkind Luke Littler hat seinem Frust über die Niederlage der englischen Fußball-Nationalmannschaft im EM-Finale gegen Spanien freien Lauf gelassen und in diesem Zuge deutliche Kritik an Three-Lions-Coach Gareth Southgate geübt.

Luke Littler trägt sein Herz bekanntlich auf der Zunge. Wenn er über Darts spricht, aber vor allem, wenn es um Fußball geht. Der 17-jährige ManUnited-Fan hält mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg und hat trotz seiner Prominenz schon des Öfteren gegen Fußballprofis oder andere Fußballklubs ausgeteilt.

Am Sonntagabend traf es den englischen Nationaltrainer Gareth Southgate. Er trägt in den Augen Littlers ganz offenbar die Verantwortung für die 1:2-Finalniederlage, bei der die Three Lions über weite Strecken passiv und offensiv harmlos agierten.

Darts-Star ledert gegen Nationaltrainer

"Gut gemacht, Gareth", schrieb Littler zynisch zu einem Bild, das er in seiner Instagram-Story veröffentlichte. "Wir schießen ein Tor und dann sitzen wir hinten am eigenen Elfmeterpunkt. Einmal mehr wurden wir dafür bestraft", kritisierte der Darts-Superstar die defensive Ausrichtung der englischen Mannschaft. Um keine Zweifel an seiner Meinung zu Southgate zu lassen, postete Littler am Ende noch ein Clowns-Emoji.

Wirklich kontrovers dürften Littlers Aussagen nicht diskutiert werden. Viele machten Southgate nach der Finalniederlage zum Sündenbock. Nicht nur Fans, sondern auch anerkannte Experten und frühere Weltklasse-Spieler.

Zu diesen gehörten nach dem Spiel unter anderem auch Rio Ferdinand, Alan Shearer und Gary Neville. Sie alle kritisierten Southgates Ansatz deutlich und sahen darin einen der Hauptgründe für die Niederlage. Dazu ließen sie auch mehr oder weniger durchblicken, dass ein Wechsel auf der Trainerbank für die leidgeplagten Three Lions und für alle anderen das Beste wäre.