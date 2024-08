Landet Jadon Sancho bei Hansi Flick?

IMAGO/Paul Terry

Wo geht's für Jadon Sancho weiter?

Zwischenzeitlich sah es so aus, als würde Jadon Sancho seine Karriere nach dem Ende der BVB-Leihe bei Manchester United fortsetzen können. Der englische Rekordmeister will den Flügelstürmer nun aber doch loswerden. Eine Transfer-Hintertür hält sich angeblich ein echter Spitzenklub offen.

Juventus Turin, Paris Saint-Germain, FC Arsenal, BVB und viele mehr: Mögliche Anlaufstationen für Jadon Sancho wurden in der Gerüchteküche in den letzten Wochen zahlreich genannt. Keine davon stellte sich am Ende als wirklich ernsthafte Alternative heraus. Der Engländer sitzt noch immer bei Manchester United fest, obwohl ihn die Red Devils unbedingt loswerden wollen.

Und weil das so ist, halten sich einem Bericht der spanischen Zeitung "Sport" zufolge auch noch einige Klubs eine Hintertür für Sancho offen. Zu diesen Klubs soll auch der FC Barcelona gehören.

Die Katalanen suchen noch einen neuen Flügelstürmer, nachdem sich ihr Wunschtransfer von EM-Held Nico Williams nicht realisieren ließ. Sancho wird von Sportchef Deco als eine der Alternativen in Betracht gezogen, behauptet die Sportzeitung.

Hat der FC Barcelona das nötige Kleingeld für Jadon Sancho?

Eine große Hürde ist und bleibt aber der finanzielle Teil. Barca hat schlicht und ergreifend nicht das nötige Kleingeld, um Sancho zu bezahlen.

Ein fester Transfer - United verlangt angeblich 40 Millionen Euro Ablöse - ist ohnehin ausgeschlossen, aber selbst eine Leihe käme nur infrage, wenn Barca bis zum Ende der Transferperiode noch den ein oder anderen Spieler abgibt. Daran arbeitet der Klub von Hansi Flick seit Tagen, viel getan hat sich aber nicht.

Wie verzweifelt Barca mittlerweile ist, zeigt der Abgang von Ilkay Gündogan. Trotz bestehenden Vertrags lassen ihn die Spanier zum Nulltarif zu Manchester City ziehen, um Platz im Gehaltsgefüge zu schaffen, damit andere Profis endlich für den Spielbetrieb registriert werden können.