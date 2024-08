Zehn Highlights der Champions-League-Vorrunde

IMAGO/SVEN SIMON/SID/Frank Hoermann / SVEN SIMON

So lief es 2020 zwischen Barca und dem FC Bayern ab

144 Spiele in der Vorrunde der reformierten Champions League: Da ist es schwer den Überblick zu behalten. Der SID hat deshalb einen Reiseführer durch die Ligaphase erstellt und empfiehlt den Blick auf zehn Duelle mit dem gewissen Etwas. Terminiert werden die Spiele am Samstag.

FC BARCELONA - BAYERN MÜNCHEN

Seit 2015 hat Barca alle sechs Königsklassen-Duell mit den Bayern verloren - bei 4:22 Toren. Unvergessen die 2:8-Demütigung im Corona-Halbfinale 2020, die den Katalanen ausgerechnet ihr jetziger Trainer beibrachte: Hansi Flick steht nicht nur deshalb nun schwer im Blickpunkt. Beenden die Katalanen ausgerechnet unter dem Quälgeist von einst die Schreckensserie?

REAL MADRID - BORUSSIA DORTMUND

Die Erinnerung an die bittere 0:2-Niederlage im Finale vom 1. Juni ist bei den Dortmundern noch frisch, jene an den Torfall von 1998 nicht mehr ganz so. Wie auch immer: Real gegen Dortmund, das waren meist turbulente Spiele - im Bernabeu hat der BVB aber noch nie gewonnen.

Wer das ändern könnte? Einer, der als Spieler vom BVB an Real und von Real wieder an den BVB verkauft wurde: Der neue Dortmunder Trainer Nuri Sahin.

FC LIVERPOOL - REAL MADRID

Ob Loris Karius wohl zuschauen wird? Die dramatischen Patzer des deutschen Torwarts entschieden das Finale 2018 zuungunsten Liverpools, das auch sonst gegen Real zuletzt nicht viel zu lachen hatte: Acht Duelle gab es seit 2014, ein 0:0 und sieben teils hässliche Pleiten sprangen heraus.

Bringt das Ende der Klopp-Ära die Wende? Der deutsche Teammanager, in diesem Jahr aus dem Amt geschieden, stand immerhin bei den jüngsten fünf Niederlagen - zwei davon im Finale - in der Verantwortung.

FC LIVERPOOL - BAYER LEVERKUSEN

Auch Liverpool gehört zu den Klubs bei denen Bayer-Trainer Xabi Alonso halbgottgleich verehrt wird - fünf Jahre lang kickte er für die Reds. Leverkusen verlor zwar von vier CL-Duellen gegen Liverpool drei, der eine Sieg war aber das vielleicht beste internationale Spiel Bayers überhaupt: Beim 4:2 im Viertelfinal-Rückmatch 2002 zauberte die Werkself um Doppeltorschütze Michael Ballack sagenhaft.

BENFICA LISSABON - FC BARCELONA

Ein deutsches Trainerduell - falls Roger Schmidt (Benfica) und Hansi Flick (Barca) an ihren nicht unkomplizierten Arbeitsplätzen bis dahin durchhalten. Es ist zudem ein Spiel mit großer Tradition: 1961 gewann Benfica das Finale im Landesmeister-Cup gegen Barcelona mit 3:2.

Ach ja: Dass Benfica gegen Barca mittlerweile auch Jan-Niklas Beste gegen Heiko Westermann bedeutet, hätte man vor nicht allzu langer Zeit auch niemandem erzählen dürfen. Beste (Ex-Heidenheim) spielt im Benfica-Mittelfeld, "HW4" ist Flicks Assistent.

SCHACHTAR DONEZK - BAYERN MÜNCHEN

Bayern gegen Schalke - das wird es vielleicht so schnell nicht mehr geben. Schalke in der Champions League: schon gar nicht. Bayern und die Champions League auf Schalke - das gibt es nun: Die seit vielen unseligen Jahren heimatlosen Ukrainer aus Donezk tragen ihre Heimspiele kriegsbedingt in Gelsenkirchen aus. Und da ist der deutsche Rekordmeister der prominenteste Gegner.

PARIS SAINT-GERMAIN - FC ARSENAL

Der Ball der verzweifelten Königsklassenherzen: PSG wie Arsenal investieren seit sehr langem sehr viel Geld, um endlich das Ding zu gewinnen - geklappt hat es noch nie. PSG (0:1 gegen Bayern 2020) und Arsenal (1:2 gegen Barca 2005 nach Jens Lehmanns Rot) verloren bitter in Finals. Kai Havertz könnte seinen Arsenal-Kollegen davon erzählen, wie schön so ein Königsklassensieg ist - er schoss Chelsea 2021 zu eben jenem.

ASTON VILLA - BAYERN MÜNCHEN

Noch einmal die Bayern, und diesmal mit einer Gelegenheit zur Revanche, auf welche sie 42 Jahre lang gewartet haben: 1982 verloren die Münchner das Finale im Europapokal der Landesmeister 0:1 gegen Villa, eine heute gerne vergessene Endspiel-Pleite, die aber ähnlich schmerzhaft war wie die späteren gegen Porto, ManUnited oder Chelsea.

Nie trafen beide Team seitdem aufeinander, vor allem weil die Engländer aus Birmingham in die internationale Bedeutungslosigkeit abrutschten.

AC MAILAND - FC LIVERPOOL

Manchmal braucht es nur ein Wort, um das Verhältnis zweier Klubs zu beschreiben. Hier lautet es: Istanbul. Das Finale 2005 im Atatürk-Olympiastadion war eine Wucht: 3:0 führte Milan zur Pause, Liverpool mit den genialen Lenker Xabi Alonso und Steven Gerrard gewann letztlich nach Elfmeterschießen. Wenn die Wiederauflage auch nur ein Viertel der damaligen Brisanz entwickelt, wäre es wunderbar.