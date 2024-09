"Großartiger" Mats Hummels begeistert im Training

IMAGO/Telenews

BVB-Legende Mats Hummels setzt seine Karriere bei der AS Rom fort

BVB-Legende Mats Hummels wird offenbar schon zeitnah zu seinem ersten Einsatz für die AS Roma kommen. Italienischen Medien zufolge wird der Abwehrspieler bereits im kommenden Ligaspiel von Trainer Daniele De Rossi in den Spieltagskader berufen.

Schon in wenigen Tagen könnte Mats Hummels erstmals in einem Pflichtspiel für die AS Rom auflaufen. Wie das Portal "calciomercato" berichtet, hat der ehemalige BVB-Profi seinen Platz im Spieltagskader für die kommende Ligapartie gegen Genua sicher. Mit einem Startelfeinsatz sei zwar noch nicht zu rechnen, auf der Bank werde er aber Platz nehmen, heißt es.

Nur eine Woche später wird der Innenverteidiger dann aber wohl von Beginn auf dem Rasen stehen. Ein Startelfplatz in dem Heimspiel gegen Udinese sei wahrscheinlich, mutmaßt "calciomercato".

BVB-Legende Hummels überzeugt im Training

In den letzten Tagen soll die BVB-Legende im Training mit den anderen Roma-Profis bereits einen hervorragenden Eindruck hinterlassen haben. Der Routinier schlage sich "großartig", berichtet das italienische Portal.

Frischer Wind in der AS-Abwehr war nach dem schwachen Saisonstart bitter nötig. Der Klub aus der Hauptstadt belegt mit nur zwei Punkten nach drei Spielen den 16. Tabellenplatz. Neben Hummels wurde mit Mario Hermoso noch ein weiterer namhafter Abwehrspieler nach dem Ablauf der Transferperiode verpflichtet. Wie Hummels war auch der ehemalige spanische Nationalspieler zuletzt vereinslos.

Hummels entschied sich im Sommer trotz zahlreicher Angebote aus England und Spanien für einen Wechsel in die Serie A. Bei der Roma unterschrieb der 35-Jährige übereinstimmenden Berichten zufolge einen Vertrag bis zum Saisonende, der sich automatisch verlängert, sobald Hummels mindestens 50 Prozent aller Pflichtspiele bestreitet.

In Rom soll der Innenverteidiger künftig zwischen zwei und drei Millionen Euro pro Saison verdienen.