Hummels-Klub wirft Vereinsidol raus

IMAGO/IPA Sport/ABACA

Trainerwechsel für Mats Hummels: Daniele De Rossi muss die AS Rom verlassen

Dieser Rauswurf kommt mehr als überraschend: Europa-League-Halbfinalist AS Rom, der neue Klub von Ex-BVB-Star Mats Hummels, hat sich von Cheftrainer und Vereinslegende Daniele De Rossi getrennt.

Vor genau zwei Wochen wurde Mats Hummels bei der AS Rom vorgestellt. Jetzt erlebt der Ex-BVB-Verteidiger seinen ersten Trainerwechsel in der Ewigen Stadt mit.

Wie die Römer am Mittwochmorgen mitteilten, ist Vereinslegende Daniele De Rossi von seinen Aufgaben als Chefcoach entbunden worden. Die Entscheidung sei "im besten Interesse der Mannschaft getroffen" worden, um "so schnell wie möglich wieder auf den gewünschten Weg zu kommen, während die Saison noch in den Kinderschuhen steckt", hieß es in einem Statement der Associazione Sportiva.

Für die AS Rom verlief der Saisonstart alles andere als wunschgemäß. In den ersten vier Serie-A-Spielen sammelten die Giallorossi drei Unentschieden und eine Niederlage - und diese ausgerechnet im bislang einzigen Heimspiel gegen Abstiegskandidat FC Empoli (1:2).

Serie A: Hummels hatte sich auf Roma-Idol De Rossi gefreut

Mit De Rossi trennen sich die Römer indes von einer Klubikone. Als Spieler absolvierte der Weltmeister von 2006 insgesamt 616 Pflichtspiele in 18 Profijahren. Nur Francesco Totti, wie De Rossi ein "Romano de Roma" ("in Rom geborener Römer"), hat noch mehr Partien für die AS bestritten (786).

Die Trennung zum jetzigen Zeitpunkt kommt mehr als überraschend. Ende Januar war De Rossi bei seinem Jugend- und Herzensklub auf José Mourinho gefolgt. Von Platz neun ging es in der Liga immer hoch auf Rang sechs. In der Europa League erreichten De Rossi und seine Roma das Halbfinale, wo gegen Bayer Leverkusen Endstation war.

Auf sein Wiedersehen mit De Rossi, der erst Ende Juni einen neuen Vertrag bis 2027 unterschrieben hatte, hatte sich Hummels nach seiner Unterschrift in der Ewigen Stadt schon fast am meisten gefreut.

"Gegen ihn habe ich gespielt, als ich jünger war", erinnerte sich der Ex-BVB-Star an einige epische Duelle mit dem Römer - nicht zuletzt beim EM-Halbfinale 2012 zwischen Deutschland und Italien (1:2). Zu einer Zusammenarbeit kam es jetzt allerdings nur im Training: Hummels' Debüt für die Roma steht noch aus.