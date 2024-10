Eberl kritisiert fehlenden Defensiv-Einsatz des FC Bayern

IMAGO/Ulrich Wagner

Max Eberl moniert nach der Niederlage des FC Bayern in der Champions League den fehlenden Einsatz der Mannschaft

Die Bayern kassieren beim 0:1 gegen Aston Villa in der Champions League die erste Niederlage unter dem neuen Trainer Vincent Kompany. In den Augen von Sportvorstand Max Eberl lag das vor allem an der fehlenden Einstellung der Defensive, auch wenn diese sich im Lauf des Spiels besserte.

Im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Leverkusen passte beim FC Bayern am Wochenende noch alles bis auf das Ergebnis (1:1). In der Champions League gegen Aston Villa überzeugte aber weder das Resultat noch die Spielweise der Münchner.

So bemängelte Sportvorstand Max Eberl die fehlende Effizienz in der Anfangsphase. "In der ersten Halbzeit hatten wir 15, 20 Minuten vieles im Griff, ohne dass wir sie großartig nach hinten drängen konnten", wird der 51-Jährige auf der Klubseite der Münchner zitiert.

Dabei fokussiert sich seine Kritik vor allem auf Bayerns Abwehrverhalten. "Wir hatten heute keine 100-prozentige Aktivität gegen den Ball. Da war das Spiel schon auf Messers Schneide", so Eberl.

Im zweiten Durchgang seien die Bayern aber fokussierter unterwegs gewesen. "In der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht, ohne dass wir uns große Torchancen erspielt haben. Da waren wir aktiver", sagte der FCB-Sportvorstand.

FC Bayern: Eberl sieht unnötige Niederlage gegen Aston Villa

Anstatt in Führung zu gehen, kassierten die Bayern dann aber nach einer unglücklichen Neuer-Aktion das 0:1 durch Joker Jhon Duran, der den Ball über den zu weit vor dem Tor stehenden Bayern-Keeper chippte. Deshalb ärgert sich auch Eberl: "Das Gegentor war gar keine richtige Torchance. Das Spiel musst du nicht verlieren."

Was den Bayern laut Eberl bleibt: "Wir müssen daraus lernen, dass wir mit ein paar weniger Prozent auf diesem Niveau nicht gewinnen können." Nach zwei Spielen steht der FC Bayern in der Champions League jetzt mit drei Punkten auf dem 15. Platz.

Chance auf Wiedergutmachung gibt es dann am 23. Oktober beim Auswärtsspiel beim FC Barcelona. Dort treffen die Bayern dann auch auf ihren ehemaligen Trainer Hansi Flick und ihren Ex-Stürmerstar Robert Lewandowski.