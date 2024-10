Fieser Vorwurf: Überschätzt der BVB die eigene Qualität?

IMAGO/Gerhard Schultheiß

Dietmar Hamann kritisiert den BVB

Beim BVB ist nach den ersten Pflichtspielen der Saison 2024/2025 noch eine Menge Luft nach oben, nach den jüngsten Auswärtsniederlagen wuchs die Kritik am neuen Trainer Nuri Sahin. Auch TV-Experte Dietmar Hamann hat sich von Borussia Dortmund mehr erhofft.

"Ich glaube, dass sie vielleicht gerade nach dem Celtic-Spiel (7:1-Sieg in der Champions League, Anm.d.Red.) den Fehler gemacht haben, zu denken, dass sie besser sind, als sie tatsächlich sind", merkte der frühere Nationalspieler im Interview mit "Wettbasis" an.

Teils seien die Schwarz-Gelben "fast nicht anwesend" gewesen, speziell in der Fremde gegen den VfB Stuttgart (1:5) und Union Berlin (1:2), monierte Hamann und forderte: "Da muss schnell Besserung her."

Die Folge: In der Bundesliga hinkt der BVB den Erwartungen als Tabellensiebter deutlich hinterher.

Nuri Sahin, der nach dem Abschied von Edin Terzic zum Cheftrainer aufgestiegen ist, sei nicht der Hauptgrund für die Probleme, ebenso wenig die Taktik, betonte Hamann: "Das ist mehr Einstellungssache."

Zwar habe das Team mit Mats Hummels und Marco Reus wichtige Führungsfiguren verloren, doch auch ohne die Routiniers sei noch genügend Leader-Qualität vorhanden. "Sie zeigen es im Moment nur nicht ganz klar", so Hamann.

Sahin der Richtige für den BVB? Hamann hält sich bedeckt

Hamann erwartet von Sahin, zeitnah an den richtigen Stellschrauben zu drehen, um die Mannschaft wieder auf Kurs zu bringen.

"Man muss ihm die Zeit geben, man muss ihm die Chance geben, aber man sollte relativ zeitnah eine Entwicklung oder Besserung sehen", zeichnete der "Sky"-Experte einen Zeitplan vor.

Zu Sahins Aufgaben zähle auch, "ein Stück weit den Verein zu führen und die Erwartungen der Fans zu befriedigen", verdeutlichte Hamann, der sich noch nicht festlegen will: "Ob Sahin der Richtige ist, das wissen wir an Weihnachten oder vielleicht im März, oder vielleicht auch erst am Ende der Saison."

Am Freitagabend geht es für den BVB mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger FC St. Pauli weiter. Anstoß ist um 20:30 Uhr.