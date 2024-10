Rom-Trainer verteidigt Hummels-Verzicht

IMAGO/Andrea Staccioli / Insidefoto

Mats Hummels hat bei der AS Rom noch keine einzige Minute gespielt

Der Trainer von AS Rom, Ivan Juric, hat seine Entscheidung verteidigt, BVB-Legende Mats Hummels seit dessen Wechsel nach Italien bislang keine einzige Minute spielen zu lassen.

"Ich schaue mir an, wer besser drauf ist und entscheide dann", sagte der Kroate. "Auf das Alter und den Lebenslauf achte ich nicht. Ich schaue nur, wer mir größeres Vertrauen gibt." Juric hatte den Trainerposten erst im vergangenen Monat von dem Italiener Daniele De Rossi übernommen - wenige Tage nach der Ankunft von Hummels in Rom.

Der Weltmeister von 2014 sowie frühere Abwehrchef von Bayern München und Borussia Dortmund war Anfang September zu dem italienischen Erstligisten gewechselt.

Bislang kam der 35-Jährige dort aber noch nie in einem Pflichtspiel zum Einsatz. Auf Instagram hatte sich Hummels selbst darüber lustig gemacht. Zu einem Foto, das ihn mit einer Auszeichnung für die vergangene Champions-League-Saison noch mit Dortmund zeigt, schrieb er: "Mehr @championsleague Team of the Season Trophäen als Spielminuten bisher."

In der Serie A steht AS Rom derzeit nur im Tabellenmittelfeld. Am Sonntagabend spielt der Verein gegen die AC Florenz.