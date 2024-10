Flick streicht Barca-Stars die Clásico-Belohnung

IMAGO/Laci Perenyi

Hansi Flick hält die Zügel beim FC Barcelona fest in der Hand

Der FC Barcelona liegt Hansi Flick zu Füßen. Der beeindruckende 4:0-Sieg im Clásico gegen Real Madrid hat das Vertrauen der Fans, Verantwortlichen und der Mannschaft in den deutschen Cheftrainer weiter gefestigt. Eine zusätzliche Belohnung verweigerte Flick seinen Stars allerdings.

Eigentlich hätte Hansi Flick allen Grund, seinen Stars nach der 4:0-Gala gegen Real Madrid im Bernabéu ein kleines Geschenk zu bereiten. Genau das forderten die Barca-Stars nach dem Spiel auch in der Kabine. Den Coach ließ das aber kalt.

Laut spanischen Medien war nach dem Schlusspfiff aus der Barca-Kabine deutlich zu hören, wie die Mannschaft immer wieder "Tres días libres, tres días libres!" rief, also drei freie Tage forderte, statt der üblichen zwei. Ein netter Versuch, der an Flick jedoch abperlte.

Kein freier Tag für die Barca-Stars

Nachdem ein Mitarbeiter den Ausruf für Flick übersetzte, antwortete dieser laut "AS"-Angaben mit einem kurzen, aber deutlichen Statement. Flick sagte demnach: "Es gibt keinen dritten freien Tag." Damit war die Diskussion dann auch schon beendet.

Im Regenationstraining am Sonntag in Barcelona fragte die Mannschaft Flick laut "AS" dann abermals nach einem weiteren freien Tag. Seine Antwort diesmal: "Wir werden am Mittwoch alle hier sein."

Für Flick zählt nur der sportliche Erfolg

Unter Flicks Vorgänger Xavi waren derartige Belohnungen noch an der Tagesordnung, wenn die Mannschaft zuvor vorgegebene Ziele erfüllte. Der frühere Bayern- und DFB-Coach hat allerdings eine andere Herangehensweise und diese auch schon fest durchgesetzt. Unterm ihm zähle nur der sportliche Erfolg, schreibt die "AS".

Bislang geht der Plan voll auf. Unter Flick hat Barca zehn der ersten elf Ligaspiele gewonnen. Mit 30 Punkten führt der stolze Klub die Tabelle an, der Vorsprung auf den Erzrivalen aus Madrid beträgt bereits sechs Zähler. Auch in der Champions League ist Barca unter Flick auf Kurs. Nach einem Ausrutscher am 1. Spieltag in Monaco wurden die beiden anschließenden Partien gegen Bern und Bayern klar gewonnen.