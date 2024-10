Chaos in Rom: Bekommt Hummels wieder einen neuen Trainer?

IMAGO/Maurizio Borsari

Mats Hummels könnte in Rom schon bald wieder unter einem alten Bekannten trainieren

Alarmstufe Rot in Rom: Nach dem desaströsen 1:5 am 8. Spieltag gegen die AC Florenz könnte der neue Klub von BVB-Legende Mats Hummels schon zeitnah die Reißleine ziehen und sich von Trainer Ivan Jurić trennen. Italienische Medien berichten am Montag, dass eine Entlassung des Kroaten nur noch eine Frage der Zeit ist.

Nur wenigen Wochen nach seiner Ankunft in Rom könnte Mats Hummels schon bald Zeuge einer zweiten Trainer-Entlassung werden. Wie italienische Medien berichten, steht Ivan Jurić nur acht Spiele nach seiner Einstellung vor dem Aus.

Die Roma-Bosse würden sich mehr mit der Frage nach dem Wann als dem Ob beschäftigen, schreibt unter anderem das Portal "calciomercato", das von einem tiefen Riss zwischen der Mannschaft und Jurić berichtet. Eine Entlassung des Kroaten scheine mittlerweile "unausweichlich", heißt es.

Holt der Hummels-Klub einen alten Bekannten zurück?

Kurios: Laut "Corriere dello Sport" könnte ausgerechnet Daniele De Rossi der neue Trainer werden. Also der Coach, der zu Beginn der Saison noch im Amt war und erst Mitte September durch Jurić ersetzt wurde.

Hintergrund: De Rossis Vertrag mit der Roma wurde noch nicht aufgelöst. Das Arbeitspapier läuft bis zum Sommer 2027. Auf dem Papier ist der Ex-Profi somit noch Angestellter des Hauptstadtklubs.

De Rossi flog laut "Corriere"-Angaben am Wochenende nach New York, um dort Zeit mit seiner Tochter zu verbringen. Roma-CEO Dan Friedkin ist dem Bericht zufolge am Montag ebenfalls im Big Apple gelandet. Dies sei "sicher kein Zufall", schreibt das Blatt.

Gerüchte über Endspiel für Roma-Coach Jurić

Ob es zu einer erneuten Veränderung auf der Roma-Bank kommt, könnte sich angeblich noch in dieser Woche entscheiden. Ob Jurić ein "Endspiel" gegen den FC Turin am Donnerstag bekommt, steht den Berichten zufolge noch nicht fest.

Unter dem Kroaten rangieren die Römer aktuell nur auf Platz elf der Tabelle. Der Rückstand auf die Champions-League-Ränge beträgt sechs Zähler, der auf die Abstiegsränge dagegen nur vier.