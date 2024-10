Supertalent Yamal träumt vom Ballon d'Or

IMAGO/Acero/AlterPhotos/ABACA

Lamine Yamal gehört mit 17 Jahren schon zu den besten Spielern der Welt

Lamine Yamal ist der beste Youngster der Welt. Der 17-Jährige, der im Sommer mit Spanien die Europameisterschaft gewann, wurde im Rahmen der Ballon d'Or-Zeremonie mit der Kopa-Trophäe ausgezeichnet. Sein nächstes Ziel hat der Barca-Star bereits im Blick.

Es war keine Überraschung, dass Lamine Yamal den Preis als bester U21-Spieler des Jahres holte. Immerhin sorgte der Spanier in den vergangenen Monaten für ein Highlight nach dem anderen.

Und der 17-Jährige hat noch lange nicht genug. Gegenüber "Movistar Plus" erklärte der 17-malige spanische Nationalspieler bei der Ballon d'Or-Veranstaltung in Paris: "Es ist unglaublich, bei dieser Gala dabei zu sein und ich will mehr. Mehr zu wollen bedeutet, die Liga, die Meisterschaft, den Pokal und alles, was geht, zu gewinnen."

Ballon d'or-Sieger Rodri glaubt an Lamine Yamal

"Ich will alles erreichen. Jeder einzelne Spieler hat dieses Ziel (den Ballon d'Or gewinnen, Anm. d. Red.). Ich hoffe, ihn so schnell wie möglich zu gewinnen. Ich habe das im Kopf und will es schaffen", so der Teenager weiter.

Und auch der diesjährige Gewinner Rodri sieht in seinem Nationalmannschaftskollegen einen kommenden Titelträger. Während seiner Rede betonte der Star von Manchester City: "Lamine Yamal wird den Ballon d'Or sehr bald gewinnen. Davon bin ich überzeugt. Mach weiter so, arbeite weiter hart, dann wirst du es schaffen".

Einen weiten Weg hat er dabei - zumindest derzeit - nicht mehr vor sich. Schon in diesem Jahr landete er bei der Wahl zum Weltfußballer auf Rang sieben. In den kommenden Jahren bietet sich für Yamal zudem die Chance, einen Rekord zu brechen. Der bisher jüngste Ballon d'Or-Sieger war Ronaldo Nazario. Bei seinem Triumph im Jahr 1997 war "R9" 21 Jahre alt.

In wettbewerbsübergreifend 14 Spielen erzielte Yamal in der laufenden Saison sechs Treffer und bereitete sieben weitere vor. Gut möglich also, dass es bereits im nächsten Jahr eine Ballon d'Or-Diskussion um den jungen Spanier geben könnte.