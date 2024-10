Van Wonderen reagiert auf Rauswurf-Gerüchte

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Kees van Wonderen hat beim FC Schalke 04 einen Fehlstart hingelegt

Wird die Luft für Kees van Wonderen beim FC Schalke 04 schon nach drei Spielen im Amt dünner? Am Donnerstag äußerte sich der Niederländer, der als Knappen-Trainer einen Katastrophen-Start hingelegt hat, zu den jüngsten Gerüchten um seine Person.

Kulturschock in Königsblau: Kees van Wonderen bekommt derzeit einen Crashkurs über die Besonderheiten beim tief gefallenen FC Schalke 04.

Nach dem 0:3 im DFB-Pokal beim FC Augsburg machten erste Berichte über einen Blitz-Rauswurf des Übungsleiters die Runde. In der Folge sah sich Kaderplaner Ben Manga genötigt, ihm öffentlich den Rücken zu stärken.

"Ich weiß, dass das dazu gehört, ich wundere mich nicht", betonte van Wonderen vor dem Schlüsselspiel des Zweitliga-15. am Freitag (18:30 Uhr/Sky) beim direkten Tabellennachbarn SSV Ulm: "Das ist für mich ein Zeichen, dass wir bei einem sehr großen Verein arbeiten."

Nur ist Schalke ein Klub, der traditionell wenig Geduld mit erfolglosen Trainern hat: Van Wonderen ist der zwölfte Knappen-Chefcoach seit 2020.

Van Wonderen: FC Schalke 04 "auf dem richtigen Weg"

Fakt ist: Nach seinem Horrorstart in Gelsenkirchen mit Pleiten gegen Hannover 96 (0:1) und Greuther Fürth (3:4) in der Liga sowie dem Pokal-Aus steht der Nachfolger von Karel Geraerts bereits enorm unter Druck.

Die Spiele in Ulm und eine Woche später gegen Schlusslicht Jahn Regensburg sind fraglos richtungweisend. Ohne Erfolgserlebnisse droht der Sturz auf einen Abstiegsplatz. Schon 2023/2024 hatte S04 lange Zeit um den Ligaverbleib zittern müssen.

Van Wonderen, der zuvor nur bei den vergleichsweise kleinen Eredivisie-Vereinen Go Ahead Eagles Deventer und SC Heerenveen arbeitete, spürt "die Verantwortung, das Beste zu geben, um das in Leistung umzusetzen - am liebsten so schnell wie möglich".

In der Mannschaft und im Trainerstab sei sich "jeder bewusst, wo wir stehen und was gebraucht wird". Der couragierte Auftritt in der zweiten Halbzeit in Augsburg mache ihm immerhin Mut, so van Wonderen: "Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg".