Mega-Ablöse! England-Trio soll auf Bellingham hoffen

Verlässt Jude Bellingham Real Madrid?

Im Sommer 2023 wechselte Jude Bellingham vom BVB zu Real Madrid - und avancierte mit 23 nicht selten entscheidenden Toren und 13 Vorlagen zu einem der absoluten Superstars in an Superstars nicht gerade armen Kader der Königlichen. In der laufenden Saison ist der Engländer allerdings noch ein gutes Stück davon entfernt, solch großen Einfluss auf das Spiel der Madrilenen zu nehmen. Nun schießen Gerüchte um ein Engagement in seiner Heimat ins Kraut.

Das spanische Portal "todofichajes.com" will erfahren haben, dass mit dem FC Chelsea, Manchester United und dem FC Liverpool ein Trio aus der englischen Premier League Interesse an einer Verpflichtung von Jude Bellingham von Real Madrid zeigen soll.

Demnach wittern die Teams ihre Chance, da Bellingham nach der Verpflichtung von Kylian Mbappé offensichtlich nicht mehr die Stellung bei Real einnimmt, die er in der Vorsaison innehatte. In elf Pflichtspielen kommt der 21-Jährige bislang lediglich auf drei Vorlagen.

"Ich denke, er steht unter einem enormen Druck, weil er in der Vorsaison so hohe Maßstäbe gesetzt hat und jetzt ein Schatten seiner selbst ist", berichtete der einstige Barca-Profi Emmanuel Petit gegenüber "Jeffbet". "Bellingham war letzte Saison immer großartig und immer am Lächeln, aber ich sehe ihn jetzt nie lächeln."

Mega-Ablöse für Bellingham im Gespräch

Auf der Insel soll man daher hoffen, Bellingham mit "einem guten Angebot" von Real loseisen zu können, heißt es. Wie hoch dieses aufallen müsste, lässt der Bericht offen, die Summe dürfte allerdings jenseits von 100 Millionen Euro liegen.

Real überweis 2023 bereits kolportierte 113 Millionen Euro an den BVB, Bellinghams Vertrag endet zudem erst im Sommer 2029.

Dem Bericht zufolge müssten für ein erfolgreiches Gebot mindestens 150 Millionen Euro den Besitzer wechseln, eine Summe, die selbst die finanzstarken Teams aus England durchaus vor eine Herausforderung stellen dürfte.