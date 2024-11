Medien: Flick und Barca arbeiten an Transfer-Hammer

IMAGO/David Martins

Viktor Gyökeres wird heiß beim FC Barcelona gehandelt

Trainer Hansi Flick kann sich beim FC Barcelona womöglich auf einen echten Kracher-Transfer freuen.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge arbeitet der souveräne LaLiga-Spitzenreiter an einer Verpflichtung von Sportings Torjäger Viktor Gyökeres. Der 26 Jahre alte Schwede gilt als eine der heißesten Aktien auf dem internationalen Transfermarkt derzeit.

Kein Wunder, lassen seine Statistiken doch mit der Zunge schnalzen: 2024/2025 steht Gyökeres bislang bei bärenstarken 20 Treffern in 16 Pflichtspielen. Hinzu kommen vier Vorlagen. In der Vorsaison standen für ihn 43 Tore und 15 Assists in wettbewerbsübergreifend 50 Einsätzen zu Buche. Dennoch blieb er Sporting treu - noch.

Im kommenden Sommer könnte Gyökeres nun aber zu einem größeren Klub weiterziehen. Barca soll bereit stehen. Wie die katalanische Online-Zeitung "El Nacional" berichtet, sei der Klub bereit, das brasilianische Top-Talent Vitor Roque in den Gyökeres-Deal zu involvieren.

Barcas angebliches Ziel: die Ablösesumme für den neuen Wunsch-Mittelstürmer von den festgeschriebenen 100 Millionen Euro in seinem bis 2028 datierten Vertrag auf 70 Millionen Euro zu drücken.

FC Barcelona: Wer beerbt Robert Lewandowski?

In dem Transfer-Poker droht dem spanischen Schwergewicht aber harte Konkurrenz: Auch Manchester United, der neue Verein von Sporting-Erfolgscoach Ruben Amorim, soll sich um Gyökeres bemühen.

Um die finanziell überlegenen Engländer auszustechen, soll Barca-Sportdirektor in den Verhandlungen mit den Portugiesen auf den Roque-Faktor setzen.

Reizvoll dürfte ein Wechsel nach Barcelona für Gyökeres durchaus sein. Unter Flick befindet sich Barca sportlich im Aufwind. Zudem ist Goalgetter Robert Lewandowski mit inzwischen 36 Jahren im Spätherbst seiner Fußball-Karriere angelangt.

Ob es für den Polen über sein Vertragsende 2026 bei den Katalanen hinaus weitergeht, ist offen. Gyökeres könnte in seine Fußstapfen treten.