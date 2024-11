"Selbstverständnis": Nagelsmann will Erfolg zur Gewohnheit machen

Daniel Löb, dpa

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat noch einiges vor

Julian Nagelsmann will Erfolg mit der Fußball-Nationalmannschaft wieder zur Gewohnheit machen.

"Das größte Wort, was nach der EM so prägnant war in unserem Team, war Selbstverständnis. Dass es ein Stück Normalität wird, dass wir Spiele gewinnen", sagte der Bundestrainer im "BR"-Interview beim "Blickpunkt Sport" über seine Ziele bis zur WM 2026.

"Es kann immer mal sein, dass man ein Spiel verliert. Das ist völlig klar", äußerte Nagelsmann: "Aber generell will ich, dass wir in den Bus einsteigen und zum Spiel fahren und jeder das Selbstverständnis hat: Na klar gewinnen wir heute, wir sind Deutschland, wir sind eine Fußballnation, wir gewinnen. Und es geht einfach nur über eine Konstanz."

Bei der zurückliegenden Heim-EM war die deutsche Auswahl im Viertelfinale am späteren Sieger Spanien gescheitert. Bei der WM-Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko soll nach dem Willen des Bundestrainers der Titel her.