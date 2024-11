FC Liverpool dreht wilde Partie dank Salah-Doppelpack

IMAGO/David Rawcliffe

Spitzenreiter FC Liverpool hat den nächsten Patzer des englischen Fußball-Meisters Manchester City ausgenutzt und die Tabellenführung weiter ausgebaut.

Die Mannschaft von Teammanager Arne Slot gewann am Sonntag 3:2 (1:1) bei Aufsteiger und Schlusslicht FC Southampton, die Reds liegen nun acht Punkte vor den zweitplatzierten Skyblues. Diese hatten am Samstag mit dem 0:4 gegen Tottenham Hotspur die fünfte Pflichtspielniederlage in Serie kassiert.

Der frühere Leipziger Dominik Szoboszlai (30.) und Mohamed Salah mit einem Doppelpack (65./83., Handelfmeter) sorgten dafür, dass die Gäste auch im neunten Ligaspiel in Folge ohne Niederlage blieben. Adam Armstrong (42.) und Mateus Fernandes (56.) hatten das Spiel zwischenzeitlich zugunsten des Außenseiters gedreht.

Bereits am kommenden Sonntag (17:00 Uhr/DAZN) könnten die Reds im direkten Aufeinandertreffen mit City den Vorsprung im Titelkampf weiter ausbauen. Zuvor geht es am Mittwoch (21:00 Uhr/DAZN) in der Champions League gegen Titelverteidiger Real Madrid.