DFB-Team muss auf Johannes verzichten

Stina Johannes muss vorzeitig von der Nationalmannschaft abreisen

Die deutschen Fußballerinnen müssen in ihrem letzten Testspiel des Jahres auf Stina Johannes verzichten.

Die Torhüterin von Eintracht Frankfurt reiste am Tag nach dem 6:0 (1:0) in der Schweiz aufgrund von muskulären Problemen vorzeitig ab.

Bundestrainer Christian Wück nominierte für die Partie am Montag (20.30 Uhr/ARD) gegen Italien in Bochum die U23-Torhüterin Rafaela Borggräfe (24) vom SC Freiburg nach.

In Zürich hatte Sophia Winkler (21/SGS Essen) am Freitagabend im Tor debütiert, zudem gehört Ena Mahmutovic (20/FC Bayern) dem aktuellen Kader an.

Ann-Katrin Berger (Gotham FC) legt am Ende des Olympiajahres eine Verschnaufpause ein, Maria Luisa Grohs von Meister Bayern München fehlt aufgrund einer Krebserkrankung auf unbestimmte Zeit.