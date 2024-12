Hummels hätte Ranieri "früher warnen" sollen

IMAGO/Andrea Staccioli / Insidefoto

Musste frühzeitig ausgewechselt werden: Rom-Verteidiger Mats Hummels

Mats Hummels musste bei der 0:2-Niederlage der AS Rom gegen Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Trainer Claudio Ranieri haderte hinterher mit der Situation. Denn: Der Ex-BVB-Profi hätte frühzeitig Bescheid geben sollen, dass er muskuläre Probleme hat.

Nach 74 Minuten ging bei Mats Hummels nichts mehr. Der Innenverteidiger der AS Rom signalisierte seinem Trainer, dass er sich eine Verletzung zugezogen hat.

"Hummels bekam einen Schlag in den Rücken, was zu einer Verhärtung seiner Muskulatur führte", sagte Claudio Ranieri auf der Pressekonferenz nach der Partie. Ob und wie lange der Abwehrspieler ausfällt, war zu diesem Zeitpunkt unklar. Untersuchungen sollen noch am Dienstag eine Diagnose zu Tage fördern.

Zugleich ließ die Trainer-Ikone aber auch durchblicken, dass Hummels seine aufkommenden Probleme früher hätte signalisieren sollen. "Ich hätte es bevorzugt, wenn Mats mich früher gewarnt hätte, dann hätte ich andere Wechsel gemacht", so Ranieri.

Wenige Minuten vor Hummels' Signal hatte er etwa Rechtsverteidiger Zeki Celik aus dem Spiel genommen und den deutlich offensiveren Alexis Saelemaekers gebracht. Für Mats Hummels kam dann Außenstürmer Stephan El Shaarawy in die Partie und Mittelfeldspieler Bryan Cristante rückte in die Abwehr. Der Italiener musste wenig später ebenfalls angeschlagen raus.

Ranieri lobt Hummels: "Sehr gutes Spiel abgeliefert"

Bis zu seiner Auswechslung hatte der langjährige Dortmunder als zentraler Abwehrspieler in der Dreierkette gleich mehrere brenzliche Situationen erfolgreich gelöst. Kurz vor seiner Auswechslung grätschte er den Ball gleich zweimal in höchster Not in Strafraumnähe weg.

"Er hat ein sehr gutes Spiel abgeliefert, wenn man bedenkt, dass er nicht in Bestform ist", urteilte der Trainer. Seit Ranieri in Rom an der Seitenlinie steht, ist Hummels gesetzt.

Gegen die beste Offensive der Serie A hielt die Defensive bis zur 69. Minute stand, dann aber hatten die Hausherren Pech: Ein eigentlich harmloser Abschluss von Marten de Roon wurde unhaltbar abgefälscht und ging ins Tor. Ex-Römer Nicolo Zaniolo erhöhte nach einer Ecke per Kopf (89.).

Nach der nunmehr schon siebten Saisonniederlage in der Serie A bleibt der 73-Jährige derweil optimistisch, dass es bald mit dem ersten Sieg unter seiner Regie klappt: "Ich habe der Mannschaft ein Kompliment dafür gemacht, wie sie bis zur letzten Sekunde gekämpft hat, und gesagt, dass jetzt im Dezember eine lange Phase kommt, in der wir alle vier Tage spielen."

Im Heimspiel gegen Tabellennachbar US Lecce (Samstag, 20:45 Uhr) ist ein Sieg Pflicht.