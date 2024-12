Mbappé vergibt erneut: Real kassiert Pleite in Bilbao

IMAGO/Jose Breton

Pleite im Titelrennen in La Liga für Real Madrid

Die Abwehr patzt - und Superstar Kylian Mbappé vergibt erneut vom Punkt: Meister Real Madrid hat bei der Jagd auf Hansi Flicks FC Barcelona einen herben Rückschlag einstecken müssen.

Nach drei Ligasiegen in Folge verlor der Champions-League-Gewinner vor allem aufgrund eigener Aussetzer am Mittwochabend mit 1:2 (0:0) in einer hitzigen Partie bei Athletic Bilbao.

Alex Berenguer (53.) brachte die Gastgeber in Führung, den Königlichen war offensiv zuvor wenig eingefallen. Nationalspieler Antonio Rüdiger holte dann jedoch einen Strafstoß heraus, wie schon in der Champions League gegen Liverpool (0:2) leistete sich Mbappé einen Fehlschuss.

Jude Bellingham (78.) glich zwar aus, wenig später profitierte Gorka Guruzeta (80.) inmitten der Madrider Drangphase aber von einem folgenschweren Ballverlust von Fede Valverde.

Die Königlichen verpassten es damit, den Rückstand auf Barca wieder auf einen Punkt zu verkürzen. Flicks Team hatte am Vortag durch den deutlichen Sieg (5:1) auf Mallorca seinen kurzen Negativlauf beendet und sich wieder etwas abgesetzt. Real hat allerdings ein Spiel weniger bestritten.