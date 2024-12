Netflix sichert sich Übertragungsrechte für Frauen-WM

Silas Stein/dpa

Netflix zeigt die Frauen-WM 2027 und 2031 in den USA exklusiv.

Netflix weitet sein Engagement als Livesport-Plattform erheblich aus: Der Streaminganbieter hat sich für die kommenden beiden Frauen-Weltmeisterschaften die TV-Rechte in den USA gesichert. Diesen "historischen Sendevertrag" für die Endrunden 2027 in Brasilien und 2031 verkündete der Weltverband FIFA am Freitag.

"Dies ist ein Meilenstein für die Sportmedienrechte", wurde FIFA-Präsident Gianni Infantino zitiert. "Als große Marke und neuer langfristiger Partner der FIFA setzt sich Netflix sehr stark für die Förderung des Frauenfußballs ein." Dieser Vertrag sei "ein deutliches Zeichen für den tatsächlichen Wert" der Frauen-WM "und des weltweiten Frauenfußballs".

Bei der Übertragung "auf Netflix geht es nicht nur um das Streaming der Spiele", sagte Bela Bajaria, Chief Content Officer bei Netflix, "sondern auch darum, die Spielerinnen, die Kultur und die Leidenschaft zu feiern, die den weltweiten Aufstieg des Frauensports vorantreiben."

Der Vertrag beinhaltet laut Mitteilung Liveübertragungen aller Spiele, mehrsprachige Berichterstattung und exklusive Dokumentarserien. Die WM 2031 ist noch nicht vergeben, unter anderem haben die USA gemeinsam mit Mexiko ihr Interesse an der Austragung signalisiert.