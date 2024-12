Inter siegt weiter

IMAGO

Marcus Thuram traf spät für Inter

Italiens Fußballmeister Inter Mailand hat die Tabellenspitze der Serie A weiter in Reichweite.

Mit dem gebürtigen Kölner Yann Aurel Bisseck in der Startformation feierte das Team von Trainer Simone Inzaghi am 17. Spieltag der Serie A mit einem 2:0 (0:0) gegen Aufsteiger Como 1907 den dritten Sieg in Folge und blieb damit im elften Ligaspiel nacheinander ungeschlagen.

Als Dritter hat Inter nun drei Punkte weniger auf dem Konto als Spitzenreiter Atalanta Bergamo, aber auch ein Spiel weniger absolviert - und das bessere Torverhältnis. Die SSC Neapel ist mit einem Zähler mehr Zweiter.

Gegen das von Cesc Fabregas trainierte Como sorgte der ehemalige Gladbacher Marcus Thuram in der Nachspielzeit für die Entscheidung (90.+2), nachdem Carlos Augusto kurz nach der Pause (48.) für die bis dahin überfällige Führung gesorgt hatte.