BVB-Flirt immer begehrter

IMAGO/Jose Manuel Alvarez Rey

Yeremay Hernández wird beim BVB gehandelt

Auf der Suche nach Verstärkung könnte Borussia Dortmund den Blick in die zweite spanische Liga richten. Der BVB streckt die Fühler angeblich nach Yeremay Hernández von Deportivo La Coruna aus. Konkurrenz droht aber aus der Premier League.

"fichajes.net" hat am Mittwoch berichtet, dass Borussia Dortmund ein Auge auf Yeremay Hernández geworfen hat. Als weitere Interessenten wurden der FC Arsenal, Inter Mailand und Real Madrid genannt.

Mittlerweile bringt das Portal weitere potenzielle neue Arbeitgeber ins Spiel. Auch beim FC Chelsea, Manchester United und Newcastle United stehe der U21-Nationalspieler Spaniens auf dem Zettel.

Denkbar sei ein Abschied von Deportivo La Coruna sowohl im aktuellen Winter als auch im kommenden Sommer. In seinem bis 2030 datierten Vertrag soll eine Ausstiegsklausel verankert sein, die Hernández einen Wechsel für eine Ablöse in Höhe von 20 Millionen Euro erlaubt.

Mischt auch der FC Bayern bei Hernández mit?

Bereits im November hatte das Portal über das BVB-Interesse berichtet, damals wurden außerdem der FC Bayern und RB Leipzig als potenzielle neue Arbeitgeber gehandelt.

Hernández läuft seit der Jugend für Deportivo La Coruna auf. Ende 2018 unterschrieb er bei den Blau-Weißen seinen ersten Profivertrag. Teil der ersten Mannschaft ist der Flügelstürmer seit Beginn der Saison 2022/23.

La Coruna war nach drei Jahren in der dritten Liga im vergangenen Sommer endlich wieder in die zweite Liga zurückgekehrt. Aktuell belegt die Mannschaft in der Segunda División den 17. Tabellenplatz.

In der aktuellen Saison kommt Hernández auf sieben Tore und drei Vorlagen in 17 Spielen in LaLiga2. Für die spanische U21-Nationalmannschaft bestritt der Offensivspieler im Herbst 2024 zwei Spiele. Dabei konnte er ein Tor vorbereiten.

Bei Borussia Dortmund bestünde auf den offensiven Außenbahnen Handlungsbedarf, sollte Donyell Malen den Klub verlassen. Der Niederländer wird mit einem Winter-Wechsel zu Aston Villa in Verbindung gebracht.

Da Hernández aber wohl erst ab dem Sommer zu haben wäre, ist der Spanier wohl keine ernsthafte Option.