USA bei Bewerbung für Frauen-WM 2031 siegessicher

AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/KEVIN C. COX

Cindy Parlow Cone spricht über die WM-Bewerbung

Die USA gehen die geplante gemeinsame Bewerbung mit Mexiko um die Frauen-WM 2031 extrem zuversichtlich an - obwohl der offizielle Prozess vom Weltverband FIFA noch gar nicht gestartet wurde. "Sobald das der Fall ist, werden wir unsere Bewerbung einreichen," sagte US-Soccer-Präsidentin Cindy Parlow Cone am Rande einer Trainertagung in den USA: "Und wir werden den Zuschlag erhalten."

Als mögliche Konkurrenten gelten unter anderem China, Japan, Südafrika und England. Amerika aber wisse, "wie man eine Sportparty schmeißt, und die Frauen-WM verdient die gleiche Party wie die Männer-WM", sagte J.T. Batson als Geschäftsführer von US Soccer.

Im kommenden Jahr richten die USA gemeinsam mit Mexiko und Kanada die Männer-WM aus. 2031 könnten laut Batson und Cone die gleichen Stadien zum Einsatz kommen wie 2026. Auch für eine mögliche Ausweitung der Frauen-WM von 32 auf 48 Teams sei man gerüstet.

Die USA und Mexiko hatten sich schon für die Frauen-WM 2027 in Stellung gebracht, ihre Bewerbung aber einen Monat vor der Vergabe zurückgezogen. Brasilien sicherte sich in der Folge den Zuschlag, Deutschland ging mit seiner Bewerbung im Verbund mit den Niederlanden und Belgien leer aus.

Erst im Dezember hatte die FIFA bekannt gegeben, dass in den USA der Streaminganbieter Netflix die kommenden beiden Weltmeisterschaften der Frauen überträgt.