Hummels-Coach tritt wieder ab

IMAGO/IPA Sport/ABACA

Roma-Coach Claudio Ranieri hört zum Saisonende wieder auf

Claudio Ranieri, Trainer von Rio-Weltmeister Mats Hummels beim Serie-A-Klub AS Rom, hat angekündigt, nach der Saison in den Trainer-Ruhestand zurückzukehren.

"Am Ende der Saison werde ich aufhören, Trainer zu sein. Es ist Zeit, Schluss zu machen", sagte der 73-Jährige in der italienischen Sportsendung "Dribbling", die am Samstagnachmittag ausgestrahlt wird. Auszüge des Interviews veröffentlichte der übertragende Sender Rai 2 bereits am Freitag.

"Der Klub wird sich nach einem neuen Trainer umsehen, der in der Lage ist, die Mannschaft an die Spitze des italienischen und europäischen Fußballs zu führen", sagte Ranieri. Der Italiener, der als sportlicher Berater bei der Roma tätig bleiben wird, hatte ursprünglich am Ende der vergangenen Saison seine Karriere als Trainer für beendet erklärt.

Der Coach, dessen größter Erfolg der überraschende Meistertitel 2016 mit Leicester City war, hatte im Januar 2023 zum zweiten Mal den Klub Cagliari Calcio übernommen und von Platz acht der Serie B in die erste Liga geführt. Dort schaffte Ranieri mit dem Team den Klassenerhalt (Platz 16) - und verabschiedete sich dann in den Ruhestand.

Seinen Beschluss überdachte er, nachdem er im November das Angebot von AS Roms Eigentümer Dan Friedkin erhalten hatte, das Team um Hummels zu übernehmen. Ranieri ist nach Daniele De Rossi und Ivan Juric der dritte Coach, der die Römer in dieser Saison betreut.