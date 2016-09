Schürrle: "Feiern das Unentschieden nicht"

André Schürrle wird nach dem Remis gegen Real Madrid nicht überschwänglich

André Schürrle war nach seinem Augsleichstreffer kurz vor Schluss zum 2:2 im CL-Duell mit Real Madrid der gefeierte Mann. Anschließend äußerte sich der Ex-Mainzer zwar glücklich aber nicht unkritisch.

"Wir feiern dieses Unentschieden jetzt auch nicht unendlich ab. Tatsächlich haben wir noch lange in der Kabine gesessen und darüber diskutiert, ob nicht sogar noch mehr drin gewesen wäre. Denn wir hatten uns einen Heimsieg auch gegen den Titelverteidiger fest vorgenommen", sagte Schürrle nach dem Spiel gegenüber "dfb.de".

Dennoch schwärmte der Torschütze von der Leistung der Dortmunder Mannschaft: "Wir haben guten Fußball gespielt und mit Real Madrid einen Gegner auf allerhöchstem Niveau phasenweise hintenreingedrückt. Das war unser Ziel. Wenn man sieht, wie etwa Julian Weigl gegen Karim Benzema und James Rodríguez agiert, dann ist das schon cool. Solche Erfahrungen brauchen vor allem unsere jungen Spieler, die bringen sie weiter."

"Hatte Schmerzen"

Schürrle, der in der 58. Minute für Mario Götze in die Partie kam, hatte während des CL-Spiels mit seiner alten Verletzung zu kämpfen. "Die alte Knieverletzung ist wieder ein Stück weit aufgebrochen. Ich habe einen Schlag abbekommen. Ich hatte Schmerzen, aber wir konnten nicht mehr wechseln, von daher musste ich da durch. Und es hat sich ja letztlich gelohnt", verriet der Matchwinner.

Mit dem Punktgewinn liegt der BVB in der Champions League weiter auf Achtelfinal-Kurs. Mit vier Punkten aus zwei Spielen liegt man aktuell punktgleich mit Titelverteidiger Real Madrid auf dem zweiten Platz. Am dritten Spieltag Mitte Oktober müssen die Dortmunder in Lissabon gegen Sporting antreten.