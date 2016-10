Englisches Team braucht mehr Leader

Interims-Teamchef Gareth Southgate baut weiter auf Wayne Rooney als Kapitän der englischen Nationalmannschaft und forderte bei seiner erstem Pressetermin als Auswahlcoach auch mehr Führungsqualitäten vom Rest der Mannschaft. "Es kann nicht nur einen Leader geben, wir brauchen ein Team davon", sagte Southgate am Montag. "Wayne hat eine große Bürde zu tragen, eine manchmal zu große."

Mit Neo-Chefcoach Southgate am Ruder soll England die nächsten Schritte zur WM-Teilnahme in Russland 2018 schaffen. Samstag geht es zu Hause gegen Malta, drei Tage später auswärts gegen Slowenien. Der ehemalige U21-Teamchef hat den Posten von Sam Allardyce übernommen, der nach nur 67 Tagen im Amt über eine Enthüllungs-Story stolperte. Unter Allardyce war England mit einem Sieg in der Slowakei in die Qualifikation gestartet. Southgate übernahm vorerst bis Jahresende.

Bei seiner Kadernominierung hatte Southgate überraschenderweise auch auf Glen Johnson von Stoke City gesetzt. Der 32-Jährige mit über 50 Länderspielen stand zuletzt vor zwei Jahren in der Auswahl. Routine sei wichtig, erklärte Southgate seine Entscheidung. "In Schlüsselsituationen fehlt uns ein wenig die Erfahrung in großen Spielen", sagte der langjährige Internationale. England stellte bei der EM knapp hinter Deutschland die zweitjüngste Auswahl, im Achtelfinale war jedoch überraschend gegen Island Endstation.

Mehr dazu:

>> Englands WM-Qualifikationsgruppe im Überblick

apa/red